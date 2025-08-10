Công an thông tin vụ người phụ nữ bị đấm đá túi bụi tại chung cư Sky Central

Chiều 10.8, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ một phụ nữ bị người đàn ông "xăm trổ" đấm đá túi bụi ở sảnh thang máy chung cư.

Công an làm việc với Đ.C.T ẢNH: CAHN

Theo Công an Hà Nội, khoảng 0 giờ ngày 10.8, Công an P.Phương Liệt (Hà Nội) nhận tin báo của chị N.T (28 tuổi, trú tại Chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt) về việc tối 9.8, chị bị một người đàn ông xăm kín tay đánh, gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 Chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Phương Liệt đã vào cuộc xác minh và đưa nạn nhân đi khám thương tích. Đến 10 giờ ngày 10.8, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T (31 tuổi, trú tại chung cư Sky Central), là người đánh chị N.T, về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định gia đình chị N.T và Đ.C.T có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9.8, Đ.C.T nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện, rồi cả hai xảy ra tranh cãi.

Lúc này, Đ.C.T yêu cầu chị N.T xin lỗi nhưng không được đồng ý, nên đã đấm, đá túi bụi chị này. Khi mọi người can ngăn thì Đ.C.T đi về nhà.

Công an P.Phương Liệt đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.