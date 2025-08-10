Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư
Video Thời sự

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
10/08/2025 11:14 GMT+7

Khi đang đứng ở sảnh chung cư SkyCentral (Hà Nội), một phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông đối diện tát, đấm vào vùng mặt. Dù nạn nhân lùi lại nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục lao vào hành hung.

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Công an làm việc với người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Trao đổi với Thanh Niên sáng 10.8, một lãnh đạo UBND P.Phương Liệt (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ bị người đàn ông hành hung ở hành lang chung cư SkyCentral 176 Định Công (Hà Nội).

Làm rõ vụ hành hung phụ nữ trước thang máy chung cư

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra đêm 9.8. Người phụ nữ tên A. (28 tuổi, cư dân chung cư SkyCentral). Ngay trong đêm, chị A. đã trình báo vụ việc đến Công an P.Phương Liệt.

"Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, đưa chị A. đi khám, tiến hành các thủ tục liên quan để phục vụ quá trình điều tra", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9.8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral có chị A., một người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị A. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.

Hình ảnh người đàn ông hành hung chị A. ở hành lang chung cư SkyCentral 176 Định Công

Thấy chị A. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị A túi bụi. Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn.

Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới không tiếp tục hành hung chị A.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo UBND P.Phương Liệt cho biết, người đàn ông hành hung chị A. cũng là cư dân ở chung cư SkyCentral. Vị lãnh đạo đánh giá, hành động của người đàn ông này mang tính côn đồ.

Được biết, sáng 10.8, Công an P.Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông nêu trên. Danh tính người đang ông này được xác định là Đ.C.T (31 tuổi, cư dân ở chung cư SkyCentral).

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

hành hung phụ nữ chung cư SkyCentral đánh phụ nữ hành hung ở chung cư tin tức Hà Nội
Bình luận (0)

