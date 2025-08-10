Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Thực hư chuyện cụ ông bị gia đình bỏ rơi | KOL phải dùng sản phẩm mới được quảng cáo
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Thực hư chuyện cụ ông bị gia đình bỏ rơi | KOL phải dùng sản phẩm mới được quảng cáo

10/08/2025 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 10.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 10.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình bỏ rơi, sống tại vỉa hè

Câu chuyện về một cụ ông 71 tuổi ở thành phố Hải Phòng phải sống lay lắt ngoài vỉa hè vì bị gia đình bỏ rơi đã gây nhiều xôn xao và xúc động trong dư luận những ngày qua.

Thực hư chuyện ông lão 70 tuổi ở Hải Phòng bị gia đình bỏ rơi, sống tại vỉa hè

Cầu Phong Châu mới sẽ thông xe vào đầu tháng 10

Ngày 9.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu mới sẽ thông xe vào đầu tháng 10

Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo

Thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến quảng cáo sản phẩm sai sự thật, thổi phồng công dụng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Những vụ việc như kẹo rau củ Kera, hay sản phẩm sữa Hiup không chỉ khiến người tiêu dùng mất niềm tin, mà còn làm dấy lên yêu cầu phải siết chặt hơn các quy định quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng.

Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp

Liên quan vụ 2 công dân Việt Nam rơi xuống biển ở Hy Lạp, Bộ Ngoại giao ngày 9.8 cho biết, dù đã được lực lượng chức năng sở tại cứu hộ, cả hai đã tử vong. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, cùng công ty du lịch, để làm rõ vụ việc, thực hiện bảo hộ công dân và liên hệ, động viên gia đình nạn nhân.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 11.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

