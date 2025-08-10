Xem nhanh 12h: Thực hư chuyện cụ ông bị gia đình bỏ rơi | KOL phải dùng sản phẩm mới được quảng cáo

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 10.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Câu chuyện về một cụ ông 71 tuổi ở thành phố Hải Phòng phải sống lay lắt ngoài vỉa hè vì bị gia đình bỏ rơi đã gây nhiều xôn xao và xúc động trong dư luận những ngày qua.

Ngày 9.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến quảng cáo sản phẩm sai sự thật, thổi phồng công dụng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Những vụ việc như kẹo rau củ Kera, hay sản phẩm sữa Hiup không chỉ khiến người tiêu dùng mất niềm tin, mà còn làm dấy lên yêu cầu phải siết chặt hơn các quy định quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng.

Liên quan vụ 2 công dân Việt Nam rơi xuống biển ở Hy Lạp, Bộ Ngoại giao ngày 9.8 cho biết, dù đã được lực lượng chức năng sở tại cứu hộ, cả hai đã tử vong. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, cùng công ty du lịch, để làm rõ vụ việc, thực hiện bảo hộ công dân và liên hệ, động viên gia đình nạn nhân.

