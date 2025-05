Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Ngày 23.5, Trung ương Đoàn quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (là Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố".

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm bị khởi tố vì lừa dối khách hàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 19.5, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam điều tra về hành vi lừa dối khách hàng, quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan vụ án kẹo rau củ Kera.

Khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can

Tháng 12.2024 - 1.2025: Kẹo rau củ Kera được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội bởi hoa hậu Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "du mục". Theo đó, 3 người này quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera "có thể thay thế rau xanh", tốt cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Thậm chí đối tượng còn quảng cáo thổi phồng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" khiến dư luận phản ứng.

Tháng 2.2025: Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ lên tiếng nghi ngờ về thành phần và công dụng thực sự của sản phẩm. Lúc này, dư luận bắt đầu xôn xao.

Một người mua dùng sản phẩm kẹo Kera này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, kết quả cho thấy cả hộp 30 viên nhưng lượng chất xơ chỉ 0,51 gram, không giống với quảng cáo của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng "du mục".

Ngày 20.3: Đại diện Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ghi nhận việc quảng cáo thổi phồng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" khiến dư luận phản ứng hơn nữa. Theo Cục An toàn thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm kẹo Kera có chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng "cơ bản phù hợp với công bố", chưa nói về hàm lượng chất xơ.

Ngày 24.3: Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (có địa chỉ 144 - 146 - 148 đường số 11, khu phố 5, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, viết tắt CER Group) do ông Lê Tuấn Linh làm giám đốc với 2 hành vi là 125 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

Hành vi thứ 2 là CER Group sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, lưu thông trên thị trường thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã được công bố. Đồng thời yêu cầu tiêu hủy sản phẩm.

Tháng 3.2025: CER Group có động thái công bố chính sách hoàn tiền nhưng bị dư luận tố công ty trì hoãn hoàn tiền gây bức xúc dư luận.

Từ ngày 15.3 đến 15.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để phục vụ điều tra, xác minh.

Cuối tháng 3.2025: Sau phản ứng của người tiêu dùng, Bộ Công an ngay lập tức vào cuộc điều tra.

Tháng 4.2025: Kết quả giám định cho thấy kẹo Kera không đạt hàm lượng chất xơ như công bố, chứa 35% sorbitol nhưng không ghi rõ trên nhãn. Bộ Công an xác định có hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Asia Life (địa chỉ ở xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là đơn vị đối tác sản xuất kẹo Kera cho CER Group) và CER Group.

Các bị can bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật CER Group; Lê Thành Công, thành viên Hội đồng quản trị CER Group; Quang Linh Vlog, thành viên HĐQT CER Group; Nguyễn Thị Thái Hằng "còn gọi là Hằng du mục", Chủ tịch HĐQT CER Group.

Riêng bị can Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Ngày 19.5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tội lừa dối khách hàng.

4 người là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Sản xuất cũng bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Ngày 23.5: Trung ương Đoàn quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chiêu thức hợp thức hóa vai trò cổ đông của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Cơ quan công an xác định, thực phẩm bổ sung kẹo Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Hằng "du mục" và Quang Linh Vlogs (bìa phải) buổi gặp mặt một số cơ quan báo chí thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên cùng Hằng "du mục" và Quang Linh Vlogs đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Sau khi dư luận xôn xao về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, cuối tháng 2.2025, để tránh ảnh hưởng đến bản thân, Thùy Tiên đã đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông.

Công an xác định, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bán được 135.325 hộp kẹo Kera cho hơn 30.000 khách hàng với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, riêng hoa hậu Thùy Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Hàm lượng bột rau trong kẹo Kera được cơ quan chức năng xác định dưới mức tiêu chuẩn (chỉ 0,61 - 0,75% nhưng công bố là 28%). Kẹo Kera có chất sorbitol chiếm tỷ lệ 35% thành phần cùng các chất phụ gia khác, nhưng những chất này không được công bố cho người tiêu dùng biết.

Luật sư nói gì về hành vi che giấu vai trò cổ đông của hoa hậu Thùy Tiên?

Người tiêu dùng mua kẹo rau củ Kera bởi tin tưởng có chức năng tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, như lời quảng cáo của các bị can. Nhưng sự thật là nhuận tràng lại đến từ chất sorbitol, một dạng rượu đường tạo ngọt.



Tại cơ quan điều tra, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng "du mục", Quang Linh Vlogs thừa nhận hành vi của mình, và cho rằng do chưa tìm hiểu rõ về thành phần của thực phẩm chức năng trước khi quảng bá sản phẩm, dẫn đến việc truyền tải thông tin sai lệch trong quá trình livestream bán hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.