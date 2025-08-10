Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp

Ngày 9.8, Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8.8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Khu vực biển Sarakiniko trên đảo Milos ở Hy Lạp ẢNH: GREEKA

"Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng 2 công dân này đã tử vong", Bộ Ngoại giao thông tin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Như Thanh Niên đã đưa tin, giới chức Hy Lạp cho biết, 2 du khách Việt Nam tử vong ở biển Sarakiniko hôm 8.8 trong bối cảnh gió mạnh tại khu vực, nhiều tàu chở khách du lịch phải dừng hoạt động, theo AFP.

Người phát ngôn cảnh sát biển Hy Lạp cho biết, một người đàn ông và một phụ nữ đã tử vong tại bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos thuộc quần đảo Cyclades ở Hy Lạp. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được xác định là người Việt Nam. Họ được đưa đến trung tâm y tế địa phương nhưng không qua khỏi.

Đại diện cảnh sát biển cho hay, cả hai là du khách trên một tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống biển và có vẻ người đàn ông đã cố gắng lao xuống cứu nhưng bị nước cuốn đi.

Theo truyền thông Hy Lạp, thi thể của cặp đôi người Việt Nam được một chiếc thuyền tư nhân đưa vào bờ trước khi được chuyển tới trung tâm y tế.