Xem nhanh 12h: Đề xuất hạn chế xe xăng, dầu ở TP.HCM | Tài xế lao vào chốt cầu cứu CSGT

Hy hữu: Gặp khách “ngáo đá”, tài xế xe công nghệ lao vào chốt CSGT cầu cứu

Tại Đà Nẵng, ngày 8.8, một hành khách có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá", đã bị CSGT kịp thời khống chế khi hăm dọa tài xế xe công nghệ.

“Trời nắng không thấy biển báo”, bị kiểm tra vì vượt tốc độ

Ngày 8.8.2025, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra bắn tốc độ trên đường Lê Đức Anh (đoạn qua phường Tân Tạo - quận Bình Tân cũ), phát hiện nhiều trường hợp chạy quá giới hạn cho phép, trong đó có cả hành vi né tránh, bỏ trốn khi bị ra hiệu lệnh dừng xe.

Đề xuất lập vành đai hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP.HCM

Mới đây, một đề xuất lập vành đai hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP.HCM vừa được liên danh tư vấn nghiên cứu trình bày với Sở Xây dựng thành phố.

“Phụ kiện yêu nước” mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ

Chỉ còn ít tuần nữa là đến ngày đại lễ Quốc khánh 2.9, khắp phố phường đã bắt đầu khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và khẩu hiệu chào mừng.

Trên những con đường, từng lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, xen lẫn là những gian hàng bày bán đầy đủ phụ kiện, áo thun, băng đô, sticker… mang đậm dấu ấn dân tộc.

Không chỉ là để hòa chung bầu không khí lễ lớn, nhiều bạn trẻ còn xem đây là dịp để thể hiện tình yêu và niềm tự hào Việt Nam, bằng cách lựa chọn cho mình những món đồ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

