Xem nhanh 12h: Xôn xao người nước ngoài tấn công CSGT | Biển Đông sắp đón bão Podul
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Xôn xao người nước ngoài tấn công CSGT | Biển Đông sắp đón bão Podul

08/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 8.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 8.8: Xôn xao người nước ngoài tấn công CSGT | Biển Đông sắp đón bão Podul

Bộ Quốc phòng thông tin việc mời 4 nước tham dự diễu binh, diễu hành A80

Tại họp báo Chính phủ chiều 7.8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng, cho biết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đang được chuẩn bị công phu từ quý 2/2024 đến nay.

Chương trình gồm: rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân chào mừng, diễu binh – diễu hành các khối bộ đội, công an, xe pháo quân sự. Đặc biệt, sẽ có diễu hành lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh, truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Bộ Quốc phòng thông tin việc mời 4 nước tham dự diễu binh, diễu hành A80

Sau lễ đài, các khối sẽ tỏa về nhiều tuyến phố để tạo không khí gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó, sẽ có các điểm giao lưu văn nghệ tại sân Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul

Sau đợt "hạn bà chằn" gay gắt, Biển Đông lại sắp bước vào thời kỳ mưa bão dồn dập. Sáng nay, một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía bắc Biển Đông, kèm theo cảnh báo về gió mạnh, sóng lớn và mưa giông diện rộng.

Không chỉ vậy, cơn bão Podul, đang tiến dần từ Thái Bình Dương, dự kiến sẽ vào Biển Đông trong vài ngày tới. Thời tiết đang chuyển biến nhanh, nhiều vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng kép từ áp thấp lẫn bão.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul


Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh Xem nhanh 12h Bản tin Báo Thanh Niên bão Podul diễu binh diễu hành
