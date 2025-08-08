Xem nhanh 12h: Xôn xao người nước ngoài tấn công CSGT | Biển Đông sắp đón bão Podul

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 8.8: Xôn xao người nước ngoài tấn công CSGT | Biển Đông sắp đón bão Podul

Bộ Quốc phòng thông tin việc mời 4 nước tham dự diễu binh, diễu hành A80

Tại họp báo Chính phủ chiều 7.8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng, cho biết lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đang được chuẩn bị công phu từ quý 2/2024 đến nay.

Chương trình gồm: rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân chào mừng, diễu binh – diễu hành các khối bộ đội, công an, xe pháo quân sự. Đặc biệt, sẽ có diễu hành lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh, truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.

Sau lễ đài, các khối sẽ tỏa về nhiều tuyến phố để tạo không khí gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó, sẽ có các điểm giao lưu văn nghệ tại sân Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul

Sau đợt "hạn bà chằn" gay gắt, Biển Đông lại sắp bước vào thời kỳ mưa bão dồn dập. Sáng nay, một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía bắc Biển Đông, kèm theo cảnh báo về gió mạnh, sóng lớn và mưa giông diện rộng.

Không chỉ vậy, cơn bão Podul, đang tiến dần từ Thái Bình Dương, dự kiến sẽ vào Biển Đông trong vài ngày tới. Thời tiết đang chuyển biến nhanh, nhiều vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng kép từ áp thấp lẫn bão.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul





