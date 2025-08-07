Xem nhanh 12h: 'Biến' thí sinh từ trượt thành thủ khoa | Kênh Đôi chờ diện mạo mới

Xem nhanh 12h ngày 7.8 có những nội dung chính sau:

XEM NHANH 12H 7.8: “Biến” thí sinh từ trượt thành thủ khoa | Kênh Đôi chờ diện mạo mới

Điều chuyển công tác cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực ra khỏi lực lượng

Ngày 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có quyết định điều chuyển công tác một cán bộ CSGT ra khỏi lực lượng vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân.

Qua xác minh, lúc 9 giờ 30 ngày 21.6, khi làm nhiệm vụ trên QL26, ông N.A.N (Đội CSGT đường bộ số 2) ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn đối với anh D.K.T, người điều khiển xe máy BS 47G - 233.76.

Điều chuyển công tác cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực ra khỏi lực lượng

Trong lúc làm việc, ông N. và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Vì không giữ được bình tĩnh, ông N. có thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định của ngành về văn hóa ứng xử, lễ tiết tác phong khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân.

Vụ khai thác khoáng sản tại dự án Shinhan: Khởi tố 3 bị can

Ngày 6.8, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Chu Hữu Thái (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác khoáng sản Giao Sơn), Lưu Thị Hạnh (nhân viên kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác khoáng sản Giao Sơn) và Nguyễn Trung Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH Shinhan Việt Nam) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Điều tra sai phạm khai thác khoáng sản tại Dự án Shinhan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, dự án đầu tư xây dựng khu nhà xưởng Shinhan ở phường Long Hương (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM do Công ty TNHH Shinhan Việt Nam làm chủ đầu tư, được cấp phép khai thác đá xây dựng. Khu đất khai thác rộng hơn 7 ha, công suất 150.000 mét khối/năm, thời hạn khai thác đến tháng 4.2026.

Tuy nhiên, do không có chuyên môn, năm 2022, Công ty TNHH Shinhan Việt Nam ký hợp đồng hợp tác đầu tư khai thác đá với Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác khoáng sản Giao Sơn do Thái làm giám đốc.

Đầu năm 2025, khi giấy phép sử dụng vật liệu nổ hết hiệu lực, để có đá bán cho các khách hàng đã đặt cọc trước đó, Thái, Hạnh, Hiếu bàn bạc sử dụng xe đục đào 2 hố sâu vượt giới hạn cho phép để khai thác đá.

Vụ khai thác khoáng sản tại dự án Shinhan: Khởi tố 3 bị can

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hơn 7.000 mét khối đá đã được khai thác vượt mốc cho phép. Số lượng đá khai thác sai phép này đã được Công ty TNHH Xây dựng và Khai thác khoáng sản Giao Sơn bán cho các tổ chức, cá nhân khác, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Nhận thấy cơ quan chức năng đang tăng cường đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, các bị can nói trên đã sử dụng vật liệu san lấp để lấp, che đậy lại các vị trí khai thác sai phép, tạo dựng lại mặt bằng với mốc cho phép khai thác.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã kịp thời phát hiện, xử lý. Tại cơ quan điều tra, nhóm này đều thừa nhận hành vi sai phạm.

Kênh Đôi: Tạm biệt những xóm nhà lụp xụp, chờ ngày 'hồi sinh'

Hàng trăm ngôi nhà san sát, lụp xụp,... một hình ảnh quen thuộc hai bên bờ kênh Đôi, thuộc phường Phú Định và phường Chánh Hưng (TP.HCM) suốt nhiều thập kỷ qua. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với dòng kênh ô nhiễm, nước đen ngòm. Thế nhưng, trong những ngày này, một cuộc dịch chuyển lớn đang diễn ra, báo hiệu một tương lai hoàn toàn mới cho khu vực này.

Kênh Đôi: Tạm biệt những xóm nhà lụp xụp, chờ ngày 'hồi sinh'

Hàng trăm hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Duy đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường và tự nguyện tháo dỡ nhà cửa. Dù gắn bó cả đời, nhưng quyết định ra đi của họ không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn vì một tương lai chung, tốt đẹp hơn.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.