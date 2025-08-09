Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chính sách mới mừng thọ người cao tuổi ở TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
09/08/2025 11:55 GMT+7

TP.HCM thống nhất chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 5 năm/lần, áp dụng cho người từ 70 tuổi trở lên có cư trú hợp pháp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Ngày 9.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 1.1.2026, chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TP.HCM mới, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm công bằng, đồng bộ sau quá trình sáp nhập hành chính các địa phương.

Thống nhất chính sách sau sáp nhập

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước thời điểm hợp nhất, TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều triển khai các chính sách chúc thọ, mừng thọ riêng biệt, phù hợp với tình hình kinh tế và ngân sách từng địa phương. Tuy linh hoạt và sát thực tế, song điều này tạo nên sự chênh lệch trong mức hưởng, dù người cao tuổi cùng độ tuổi nhưng cư trú tại các địa bàn khác nhau.

Để khắc phục bất cập này, HĐND TP.HCM mới đã thống nhất ban hành một nghị quyết chung, thay thế toàn bộ các quy định cũ, nhằm xây dựng một chính sách minh bạch - đồng bộ - nhân văn cho người cao tuổi trên toàn TP.HCM.

Việc thống nhất chính sách chúc thọ, mừng thọ là sự cụ thể hóa đạo lý truyền thống "kính lão trọng thọ" của dân tộc Việt Nam trong tình hình mới. Đây không chỉ là một bước điều chỉnh chính sách hành chính đơn thuần, mà còn là cam kết về một chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Chính sách mới mừng thọ người cao tuổi ở TP.HCM- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc thọ người cao tuổi

ẢNH: SYT

Người từ 70 tuổi trở lên được mừng thọ định kỳ 5 năm/lần

Theo quy định mới, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú hợp pháp từ 6 tháng trở lên tại TP.HCM, sẽ được tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo các mốc tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

Dịp chúc thọ, mừng thọ sẽ được thực hiện trong ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (ngày 6.6), Ngày Quốc tế người cao tuổi (ngày 1.10), Tết Nguyên đán.

Mức quà tặng sẽ được xây dựng theo nhóm tuổi, giá trị tăng dần, thể hiện sự trân trọng và tri ân sâu sắc của chính quyền TP.HCM đối với những đóng góp của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, chính sách chúc thọ, mừng thọ không chỉ đơn thuần là việc tặng quà mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. 

Đây là dịp để chính quyền và toàn xã hội bày tỏ sự tôn vinh, tri ân đối với người cao tuổi - những "cây cao bóng cả" đã gìn giữ, truyền lại các giá trị văn hóa, đạo đức và góp phần vun đắp đời sống cộng đồng nghĩa tình, nhân văn.

Chính quyền TP.HCM mới xác định rằng việc chăm lo và tri ân người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm, mà còn là thước đo của một nền hành chính hiện đại, nhân văn. 

Mỗi chính sách cần được triển khai một cách đồng bộ, minh bạch và sâu rộng để thực sự lan tỏa giá trị đến từng người dân - những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng một TP.HCM phát triển bền vững, giàu lòng nhân ái và trọn vẹn niềm tin.

TP.HCM ban hành giá khám sức khỏe cho hơn 1 triệu người cao tuổi

TP.HCM ban hành giá khám sức khỏe cho hơn 1 triệu người cao tuổi

Người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế và bệnh viện hạng 2, bệnh viện hạng 1.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
