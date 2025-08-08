Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày hội vì Thủ đô bình yên, TP.Hà Nội đã cấm một số tuyến đường từ ngày 7.8 đến ngày 10.8.2025.

Công an TP. Hà Nội đã cấm hoàn toàn phương tiện trên các tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lê Thái Tổ và những tuyến phố xung quanh hồ Gươm.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường chuẩn bị lễ Quốc khánh

Trước việc cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến phố trung tâm kéo dài 4 ngày, tài xế xe ôm và người giao hàng sẽ là nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều người đã chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình sao cho phù hợp với quy định mới ra.