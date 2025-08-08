Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường chuẩn bị lễ Quốc khánh
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường chuẩn bị lễ Quốc khánh

Như Quỳnh
Như Quỳnh
08/08/2025 13:20 GMT+7

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.2025, Ngày hội vì Thủ đô bình yên, Hà Nội đã cấm một số tuyến đường từ ngày 7.8 đến ngày 10.8. Người dân được khuyến khích theo dõi thông tin cụ thể để điều chỉnh lịch trình di chuyển hợp lý, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường chuẩn bị lễ Quốc khánh

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường chuẩn bị lễ Quốc khánh

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày hội vì Thủ đô bình yên, TP.Hà Nội đã cấm một số tuyến đường từ ngày 7.8 đến ngày 10.8.2025.

Công an TP. Hà Nội đã cấm hoàn toàn phương tiện trên các tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lê Thái Tổ và những tuyến phố xung quanh hồ Gươm.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường chuẩn bị lễ Quốc khánh

Trước việc cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến phố trung tâm kéo dài 4 ngày, tài xế xe ôm và người giao hàng sẽ là nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều người đã chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình sao cho phù hợp với quy định mới ra.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

