Hải Phòng: Điều tra bổ sung hành vi nhận hối lộ của cựu Chi cục trưởng Hải quan Cảng 2

Chiều 7.8, TAND TP.Hải Phòng quyết định trả hồ sơ vụ án buôn lậu, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn… để Viện KSND tối cao điều tra bổ sung, làm rõ hành vi nhận hối lộ của nhiều cán bộ hải quan; trong đó có cựu Chi cục trưởng và cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 (nay là Chi cục Hải quan khu vực 3).

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo HĐXX, lời khai tại tòa thể hiện việc Công ty Tài Lộc đã chi "tiền ngoài" hơn 8,1 tỉ đồng để được bỏ qua kiểm tra trong quá trình làm thủ tục thông quan. Việc giao dịch do Kế toán trưởng Ngô Quang Tuyên và Giám đốc Nguyễn Tài Lộc chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Tiền "chi ngoài" được chuyển cho cán bộ hải quan, sau đó chia lại theo tỷ lệ: Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng (30%), Vũ Ngân Châu, cựu Phó chi cục trưởng (30%), Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng Đội thủ tục (20%), 20% còn lại đưa vào quỹ nội bộ.

Các bị cáo nghe HĐXX phân tích, nhận định, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng tại phiên xét xử, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng; Vũ Ngân Châu, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, đều thừa nhận nhiều lần nhận tiền của cựu Đội trưởng Đội thủ tục.

Bên cạnh đó, những cựu lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 này đều biết rõ đây là tiền của Công ty Tài Lộc đưa để các cán bộ dưới quyền bỏ qua các bước trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, khai báo, kiểm tra hàng hóa… trong quá trình thông quan.

Tòa xác định có dấu hiệu cho thấy một số lãnh đạo và cán bộ khác cũng nhận tiền, dù không trực tiếp, nhưng thông qua cấp dưới. Tuy nhiên, cáo trạng chưa làm rõ đầy đủ vai trò đồng phạm hay dấu hiệu cấu thành tội nhận hối lộ đối với những người này.

Ngoài ra, HĐXX cho rằng việc chỉ truy tố một số cán bộ hải quan về tội lợi dụng chức vụ… là chưa phù hợp, cần xem xét lại để đánh giá đúng tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.

Với những lý do trên, HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi và trách nhiệm hình sự của các bị cáo là cựu lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 có liên quan.