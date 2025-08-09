Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cầu Phong Châu mới sẽ thông xe vào đầu tháng 10

Mai Hà
Mai Hà
09/08/2025 19:21 GMT+7

Dự kiến ngày 28.8 sẽ hợp long cầu Phong Châu mới (Phú Thọ) để cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Ngày 9.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu mới; và giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu mới sẽ thông xe vào đầu tháng 10- Ảnh 1.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới

ẢNH: NHẬT BẮC

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên QL32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, có tổng mức đầu tư hơn 635 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách T.Ư. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Hiện các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28.8 này hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Thủ tướng cho hay, việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Xây dựng tuyến cao tốc dọc sông Đà

Trưa cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; giao tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.

Cầu Phong Châu mới sẽ thông xe vào đầu tháng 10- Ảnh 2.

Thủ tướng khảo sát vị trí hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

ẢNH: NHẬT BẮC

Khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng cho biết, đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc - Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19.8.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), với tổng vốn hơn 203.000 tỉ đồng, tương đương 8,37 tỉ USD. Theo Nghị quyết của Quốc hội dự án sẽ được khởi công trong tháng 12.2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án.

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào tháng 12.2025

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào tháng 12.2025

Chiều 21.12, tại xã Phùng Nguyên (H.Lâm Thao, Phú Thọ), Bộ GTVT tổ chức lễ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

