Thời sự

Hà Nội: Một phụ nữ bị người đàn ông đấm đá túi bụi

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
10/08/2025 10:06 GMT+7

Khi đang đứng ở sảnh chung cư SkyCentral (Hà Nội), một phụ nữ bất ngờ bị người đàn ông đối diện tát, đấm vào vùng mặt. Dù nạn nhân lùi lại nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục lao vào hành hung.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 10.8, một lãnh đạo UBND P.Phương Liệt (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ bị người đàn ông hành hung ở hành lang chung cư SkyCentral 176 Định Công (Hà Nội).

Hà Nội: Một phụ nữ bị người đàn ông đấm đá túi bụi- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông hành hung chị A. ở hành lang chung cư SkyCentral 176 Định Công

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra đêm 9.8. Người phụ nữ tên A. (28 tuổi, cư dân chung cư SkyCentral). Ngay trong đêm, chị A. đã trình báo vụ việc đến Công an P.Phương Liệt.

"Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, đưa chị A. đi khám, tiến hành các thủ tục liên quan để phục vụ quá trình điều tra", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9.8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral có chị A., một người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị A. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.

Thấy chị A. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị A túi bụi. Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn.

Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới không tiếp tục hành hung chị A.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo UBND P.Phương Liệt cho biết, người đàn ông hành hung chị A. cũng là cư dân ở chung cư SkyCentral. Vị lãnh đạo đánh giá, hành động của người đàn ông này mang tính côn đồ.

