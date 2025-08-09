Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 11 người do Campuchia trao trả

Ngày 9.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết vừa tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng của Vương quốc Campuchia trao trả.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh và làm thủ tục để đưa 11 người từ Campuchia trở về lại nơi cư trú ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đây là những người đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bị lừa sang nước bạn khi nghe lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", đi lao động bất hợp pháp. Nhóm gồm 7 nam và 4 nữ, qua Campuchia để làm việc tại khu phức hợp giải trí ở xã Đắk Đăm, H.Ô Reng, tỉnh Mondulkiri.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người này bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ do cư trú, lao động bất hợp pháp. Trong số đó, 9 người bị bắt ngày 21.7 tại khu phức hợp giải trí tỉnh Mondulkiri; trước đó 16.7,có 2 người trốn được ra ngoài và đến Công an tỉnh Mondulkiri khai báo. Đáng nói, có người mới 14 tuổi do nghe lời dụ dỗ hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao" nên đã qua Campuchia làm việc.

Nhóm người này bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo, bị giám sát chặt chẽ. Các nạn nhân còn bị đe dọa, thậm chí bị hành hung nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận 11 người trên, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng, các cơ quan liên quan xác minh và làm các thủ tục đưa những người này về nơi cư trú.