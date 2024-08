Giải cứu 2 nạn nhân bị cưỡng bức lao động ở Campuchia về nước an toàn

Ngày 21.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an giải cứu T.C.H (29 tuổi) và Đ.V.H (29 tuổi, cùng ở H.Ninh Phước, Ninh Thuận) bị cưỡng bức lao động ở Campuchia về nước an toàn.

Hai nạn nhân được giải cứu, đưa về nước an toàn CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân T.C.H, với nội dung: Từ tháng 5, T.C.H xin vào làm việc tại một quán ăn ở tỉnh Bình Dương. Đến ngày 9.8, người nhà nhận được tin nhắn từ máy điện thoại của T.C.H, với nội dung cầu cứu gia đình đưa tiền để chuộc mình và Đ.V.H (bạn của T.C.H) đang bị nhóm người đánh đập, giam cầm ở Campuchia.

Sau đó, nhóm người này sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân để gây áp lực và yêu cầu gia đình phải chuyển 1.300 USD, nếu không sẽ đánh đập và ném nạn nhân xuống sông.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận trao đổi, phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an về trường hợp cá nhân người Việt Nam bị cưỡng bức lao động ở nước ngoài xin được giải cứu về nước.

Ngày 10.8, sau khi xác định được khu vực các nạn nhân đang bị giam giữ, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an trao đổi với Lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp. Sau đó, Đ.V.H và T.C.H được giải cứu, đưa về Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia để thực hiện các thủ tục đưa về nước.

Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận tiếp tục làm việc với gia đình và 2 nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc.