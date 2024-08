Bình Dương: Đánh bạn gái trọng thương khi bị từ chối quan hệ nam nữ

Ngày 10.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang truy tìm ông Đặng Hoàng Minh (36 tuổi, ở Tây Ninh) để phục vụ điều tra vụ án hình sự, đánh trọng thương người khác khi bị từ chối quan hệ nam nữ.

Theo điều tra ban đầu của công an, Đặng Hoàng Minh quen biết chị N.T.H (39 tuổi, ở Bình Phước) từ năm 2018. Trong thời gian quen biết, Minh nhiều lần đề nghị chị H. cho quan hệ nam nữ nhưng đều bị từ chối.

Khoảng tháng 6.2024, chị N.T.H. đến tạm trú ở khu phố 4, P.Thới Hòa (TP.Bến Cát), Minh tìm đến và tiếp tục yêu cầu cho quan hệ nam nữ. Lần này, chị H. tiếp tục từ chối thì bị Minh đánh đập và dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị trọng thương.

Công an truy tìm Đặng Hoàng Minh (36 tuổi, ở Tây Ninh) để phục vụ điều tra vụ án hình sự, đánh trọng thương người khác khi bị từ chối quan hệ nam nữ CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và nơi đăng ký cư trú. Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo quyết định truy tìm người, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bến Cát yêu cầu Đặng Hoàng Minh khẩn trương đến cơ quan công an trình diện, để hưởng sự khoan hồng. Người dân khi phát hiện Đặng Hoàng Minh, cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cho Công an TP.Bến Cát qua các kênh trên mạng xã hội. Công an TP.Bến Cát cam kết giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người đã cung cấp thông tin.