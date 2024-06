Bình Phước: Truy tìm người có 8 tiền án để làm rõ vụ hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 18.6, Công an H.Hớn Quản (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ P.An Lộc, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước) để làm rõ vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.



Theo Công an H.Hớn Quản, căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được quá trình điều tra, xử lý vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản xảy ra ngày 14.6 tại xã Minh Tâm (H.Hớn Quản), cơ quan này quyết định truy tìm Nguyễn An Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đặc điểm nhận dạng của Bình: Cao 1,65 m, dáng người hơi mập, nói giọng miền Nam và có râu ở cằm… Đáng chú ý, Nguyễn An Bình đã có 8 tiền án.

Công an H.Hớn Quản đề nghị công an các địa phương trong tỉnh cũng như toàn quốc phối hợp truy tìm Bình. Khi tìm thấy, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hớn Quản.

Nguyễn An Bình có 8 tiền án CÔNG AN H.HỚN QUẢN

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 14.6, bé gái 10 tuổi đang ngủ cùng với em nhỏ trong nhà tại xã Minh Tâm, H.Hớn Quản thì có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Thời điểm này, bố mẹ 2 bé đã đi cạo mủ cao su, không có ở nhà.

Khi đến chỗ bé gái 10 tuổi, kẻ lạ mặt đã dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái. Sau đó cướp một chiếc điện thoại cùng chiếc xe máy của gia đình nhà nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.