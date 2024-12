'Dính' nồng độ cồn còn đánh công an

Ngày 1.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Sơn (50 tuổi) và Bùi Xinh Trung (37 tuổi, cùng trú tại thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải, H.Ninh Hải), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Từ trái qua: Bùi Xinh Trung và Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT, vào chiều 24.11, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự, an toàn giao thông Công an H.Ninh Hải, gồm: thượng úy Nguyễn Trọng Ninh (Tổ trưởng), đại úy Bùi Văn Năm, thượng úy Hoàng Chí Linh, thượng úy Nguyễn Văn Quang thi hành nhiệm vụ tại đường Trường Chinh thuộc khu phố Khánh Hiệp, TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải, ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BS 85V2-1374 do Phạm Văn Sơn (người điều khiển) và Bùi Xinh Trung (ngồi phía sau xe) để kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, nồng độ cồn của ông Phạm Văn Sơn là 0,505 mg/l khí thở. Lúc này, ông Sơn dùng tay đánh vào mặt thượng úy Nguyễn Văn Quang; còn Bùi Xinh Trung dùng tay đấm vào vùng bụng thượng úy Nguyễn Trọng Ninh. Cả hai bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.