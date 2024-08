Đồng Tháp: Say xỉn chạy xe còn chống người thi hành công vụ

Ngày 11.8, tin từ Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, lực lượng của đơn vị đã mời ông Nguyễn Tấn Lâm (44 tuổi, ngụ P.4, TP.Cao Lãnh) đến trụ sở làm rõ để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Tấn Lâm tại cơ quan công an PHƯỚC THANH

Trước đó, lúc 21 giờ 15 ngày 10.8, Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Cao Lãnh phối hợp Công an P.Hòa Thuận khám nghiệm hiện trường vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (thuộc P.Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Trong 2 xe va chạm, có xe máy BS 66F2 - 037.11 do ông Nguyễn Tấn Lâm điều khiển.

Trong lúc công an giải quyết vụ việc thì ông Lâm lớn tiếng nên anh Lê Bé Mười (lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc P.Hòa Thuận) khuyên can nhưng ông Lâm không chấp hành mà dùng tay đánh vào mặt anh Mười.

Khi bị lực lượng công an khống chế, ông Lâm tiếp tục chống trả làm một số người bị thương nhẹ. Lực lượng công an tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của ông Lâm là 0,760 mg/l khí thở.

Vụ chống người thi hành công vụ nêu trên đang được Công an TP.Cao Lãnh tiếp tục xử lý theo quy định.