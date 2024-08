Va chạm giao thông, tài xế đuổi đánh người gây náo loạn cầu vượt ở TP.HCM

Ngày 10.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo thun màu xanh đuổi đánh người gây náo loạn đường phố.

Cạnh đó là chiếc xe ô tô có dấu hiệu đậu đỗ sai quy định, xung quanh nhiều xe máy chen chúc qua lại, bóp còi, cố gắng né tránh vụ ẩu đả.

Camera ghi lại cảnh sau vụ va chạm, nam tài xế ô tô biển số TP.HCM đuổi đánh người CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Cộng Hòa (đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM). Lúc 19 giờ 2.8, anh L.B.T.N (ở Q.10) chạy ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk trên đường Cộng Hòa, hướng đi ngã tư An Sương.

Lúc ô tô chuẩn bị lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì va chạm với xe ô tô biển số 51G-516... Chiếc ô tô bị trầy xước, không hư hỏng. Sau vụ việc, 2 tài xế xuống xe nói chuyện, giải quyết tình huống giao thông.

Tuy nhiên, nam tài xế mặc áo màu xanh chạy xe biển số 51G-516... đã không giữ được bình tĩnh, lao vào đuổi đánh anh N. Vụ việc gây náo loạn đường Cộng Hòa, mất trật tự an toàn giao thông, đoạn gần cầu vượt, nơi có rất đông phương tiện qua lại.

Sau vụ việc, tài xế mặc áo xanh bỏ đi. Anh N. đến Công an P.12 trình báo thông tin.

Liên quan vụ việc, Công an P.12 (Q.Tân Bình) đang phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) trích xuất camera an ninh, mời những người liên quan để làm rõ vụ việc.