TP.HCM: Tài xế xe buýt đánh nhau, xé áo gây náo loạn trên đường phố

Chiều 7.8, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Đội CSGT - trật tự Công an Q.3 đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nội dung đoạn clip ghi lại cảnh tài xế và nhân viên xe buýt đánh nhau với tài xế ô tô công nghệ, xé áo... Vụ việc gây náo loạn đường phố.

Clip ghi lại vụ việc CẮT TỪ CLIP MẠNG XÃ HỘI

Theo đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 2 người đàn ông mặc đồng phục màu xanh dương, quần tây đánh nhau dữ dội với 1 người đàn ông khác trên đường. Xung quanh, nhiều phương tiện qua lại bóp còi inh ỏi, nhiều người khác hiếu kỳ dừng lại xem và một số người đến can ngăn. Vụ việc kéo dài, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Qua xác minh, 2 người đàn ông mặc đồng phục nói trên là tài xế và nhân viên xe buýt biển số 51B - 303.95, người đàn ông còn lại là tài xế ô tô công nghệ. Lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày, xe buýt này chạy trên đường Lý Thái Tổ, khi đến đoạn gần vòng xoay Lý Thái Tổ (P.1, Q.3) thì bất ngờ dừng lại, tài xế và nhân viên xe buýt xuống xe cự cãi với tài xế ô tô công nghệ, rồi hai bên lao vào đánh nhau.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT - trật tự Công an Q.3 đang phối hợp Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, Hợp tác xã 19/5 xác minh làm rõ vụ việc.