Đề xuất hạ mức phạt với vi phạm nồng độ cồn

28 lỗi chỉ cần vi phạm sẽ bị trừ hết điểm

Bộ Công an đang đề xuất 189 hành vi, nhóm hành vi vi phạm bị trừ điểm GPLX. Số điểm bị trừ tương ứng với tính chất, mức độ của từng hành vi. Trong đó, 28 hành vi, nhóm hành vi sẽ bị trừ 12 điểm - tức là chỉ cần vi phạm 1 lần là bị trừ "hết sạch" điểm.

Đây đều là những hành vi có tính chất cố ý vi phạm, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, gồm: vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng cao nhất, điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, chở hàng vượt trọng tải trên 150%, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ…

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định GPLX được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Nếu bị trừ hết điểm, người có GPLX không được điều khiển phương tiện theo loại GPLX đó, sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm thì được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do CSGT tổ chức. Kết quả đạt yêu cầu, GPLX sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.