Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt vi phạm nồng độ cồn: Người trẻ nói gì?

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở. Bộ Công An đang xây dựng dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định nhằm quy định chi tiết một số nội dung tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 7 vừa qua.

Người trẻ ở những buổi tiệc tùng LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Trần Trọng Tín (24 tuổi), làm công việc tự do, ngụ số 69/35 đường Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ: "Có thể thấy mức xử phạt khi uống rượu, bia hiện nay đang ở rất cao. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống an sinh xã hội và những vấn đề phát sinh như thuế, mức sản xuất bia rượu của các công ty nước ngoài dẫn đến kinh tế của ta bị giảm sút và có nhiều rủi ro khác".

Trọng Tín nói thêm kiến nghị đề xuất giảm mức phạt khi có nồng độ cồn là một điều hoàn toàn hợp lý.

Cũng ủng hộ việc hạ mức phạt, Phạm Đức Huy (23 tuổi), nhân viên marketing, ngụ 161/1/56 Bình Đông, P14, Q.8, TP.HCM, chia sẻ: "Bản thân mình là người không sử dụng đồ có cồn. Tuy vậy, thì mình vẫn ủng hộ đề xuất hạ mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở. Việc phạt quá nặng tay đối với mức vi phạm nhẹ sẽ ảnh hưởng nặng nề đối với kinh tế của người dân, đặc biệt là đối với người lao động tay chân".

Cũng theo Đức Huy, việc hạ mức phạt ở phạm vi nồng độ cồn, sẽ không thay đổi quá nhiều thực trạng người dân đang tránh dùng bia, rượu, vì mức đề xuất phạt là 400.000 - 600.000 (đối với xe mô tô, gắn máy) vẫn đủ tính răn đe, nên việc hạ mức phạt là hợp lý và không mang mặt tiêu cực nào khác.

Người dân tham gia giao thông ở TP.HCM LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Còn chị Lâm Thúy Ngân (33 tuổi), chủ Spa Ngân Lâm, ngụ TP.Cà Mau, chia sẻ: "Mình thấy việc đề xuất hạ mức phạt này cũng hợp lý. Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở thì uống cũng không nhiều. Uống ít nên việc lái xe bình thường, không gây nguy hiểm. Nên giáo dục hơn là trừng phạt quá nặng gây phản ứng bộc phát không cần thiết".

Tuy nhiên, trước việc hạ mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn cũng có ý kiến không đồng tình. Hoàng Văn Tuấn (30 tuổi), làm sáng tạo nội dung, ngụ đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội, cho rằng: "Đã cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi tham gia giao thông (theo luật) thì không cần phải ra các mức để phạt. Vì khi cấm tuyệt đối thì đã khẳng định đã có nồng độ cồn thì có thể gây ra tai nạn giao thông bất cứ khi nào. Chính vì vậy khi đề ra các mức phạt là vô hình dung tạo cho người tham gia giao thông vi phạm để chấp nhận đóng phạt".