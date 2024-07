CSGT phát hiện người điều khiển phương tiện đường thủy vi phạm nồng độ cồn

Ngày 19.7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã xử lý 2.235 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, xử phạt tiền trên 6,6 tỉ đồng.

CSGT giao thông kiểm tra phương tiện đường thủy CACC

Trong đó, có 1.514 trường hợp vi phạm về điều kiện hoạt động đăng ký, đăng kiểm; 1.042 trường hợp chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; 345 trường hợp vi phạm quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa; 131 trường hợp vi phạm về trang bị thiết bị, dụng cụ an toàn; 47 trường hợp vi phạm về xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện; 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường thủy PHÒNG PC08

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 70 bến thủy hoạt động không phép, chuyển 12 trường hợp cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền; 28 trường hợp bến khách ngang sông vi phạm quy định về vận chuyển người, hành khách.

Trong thời gian tới, PC08 sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy kết hợp với công tác tuyên truyền các quy định trật tự an toàn giao thông đường thủy nội đối với người điều khiển.

CSGT tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm liên quan đến an toàn vận tải, chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn, không trang bị các thiết bị PCCC; tổ chức kiểm tra các bến, phương tiện vận chuyển hành khách ngang sông, yêu cầu chủ bến, thuyền viên ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa…