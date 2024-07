CSGT TP.HCM công khai các kênh tiếp nhận hình ảnh, thông tin vi phạm giao thông

Ngày 5.7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, người dân khi có thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự giao thông hãy gửi về PC08; các đội, trạm (thuộc PC08) hoặc các Đội CSGT-TT công an quận, huyện và TP.Thủ Đức, để xác minh xử lý.

CSGT công khai các kênh tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông của người dân CTV

Theo PC08, người dân phản ánh thông tin vi phạm giao thông cho CSGT qua các hình thức như: đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất (gồm: PC08; các đội, trạm CSGT (PC08) và các Đội CSGT-TT công an quận, huyện, TP.Thủ Đức); thông qua hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, trang Zalo Phòng Cảnh sát giao thông TP. HCM, hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn, số điện thoại đường dây nóng của PC08: 0326.08.08.08.

Bên cạnh đó, người dân khi cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông cần để lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của mình để khi cần cơ quan tiếp nhận sẽ liên hệ xác minh, đối chiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

Thông tin, hình ảnh làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải đảm bảo các yếu tố: rõ về biển số phương tiện, thời gian vi phạm, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (hình ảnh có giá trị pháp lý trong vòng 1 năm kể từ lúc phát hiện vi phạm). Cơ quan tiếp nhận sẽ chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm bí mật các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, cán bộ CSGT sẽ tiến hành xem xét, phân loại. Nếu các thông tin, hình ảnh này đảm bảo các quy định của pháp luật sẽ báo cáo thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền để thực hiện các bước xử lý tiếp theo đúng quy định.

Trước đó, Công an TP.HCM đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao trên địa bàn TP. Việc này nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.