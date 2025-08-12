Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội cấm mang xe đạp điện lên tàu metro

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/08/2025 09:50 GMT+7

Đơn vị vận hành bắt đầu cấm hành khách mang theo xe đạp điện lên 2 tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 12.8, hệ thống loa tại nhà ga Cát Linh thuộc tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông phát đi thông tin cho biết, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, HanoiMetro (Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội - đơn vị vận hành) cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý.

Hà Nội cấm mang xe đạp điện lên tàu metro- Ảnh 1.

Từ ngày 13.8, HanoiMetro sẽ cấm triệt để hành khách mang xe đạp điện lên tàu metro

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Một nhân viên tại quầy bán vé cho biết, quy định nêu trên được triển khai từ hôm nay (12.8). Tuy nhiên, các hành khách do chưa nắm được thông tin nên vẫn "linh hoạt" cho tiếp tục mang theo xe đạp điện lên tàu. Từ ngày mai (13.8), HanoiMetro sẽ cấm triệt để hành vi này.

Liên quan đến quy định trên, một cán bộ HanoiMetro cho biết đơn vị sẽ có thông cáo cụ thể về việc cấm hành khách mang xe đạp điện trong ngày hôm nay.

Hà Nội đang vận hành 2 tuyến tàu metro. Trong đó, tuyến Nhổn - ga Hà Nội gồm 8 ga: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc Gia, Chùa Hà, Cầu Giấy.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông gồm 12 ga: Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Yên Nghĩa.

Trong đó, đối với tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông, sau gần 4 năm vận hành, UBND TP.Hà Nội đã quyết định chi 30 tỉ đồng để đầu tư bổ sung các hạng mục phòng cháy, chữa cháy cho tuyến tàu điện này, trong đó sẽ lắp hệ thống chữa cháy tự động tại 12 nhà ga và khu depot.

Tin liên quan

Hà Nội chi 30 tỉ đồng lắp thêm hệ thống chữa cháy cho tàu điện Cát Linh

Hà Nội chi 30 tỉ đồng lắp thêm hệ thống chữa cháy cho tàu điện Cát Linh

Sau gần 4 năm vận hành, TP.Hà Nội đã quyết định đầu tư bổ sung các hạng mục phòng cháy, chữa cháy cho tuyến tàu điện (metro) Cát Linh - Hà Đông, trong đó sẽ lắp hệ thống chữa cháy tự động tại 12 nhà ga và khu depot.

Khám phá thêm chủ đề

xe đạp điện cấm Tàu điện HanoiMetro tàu metro hành khách hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận