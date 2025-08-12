Hà Nội cấm mang xe đạp điện lên tàu metro

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 12.8, hệ thống loa tại nhà ga Cát Linh thuộc tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông phát đi thông tin cho biết, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, HanoiMetro (Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội - đơn vị vận hành) cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý.

Từ ngày 13.8, HanoiMetro sẽ cấm triệt để hành khách mang xe đạp điện lên tàu metro ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Một nhân viên tại quầy bán vé cho biết, quy định nêu trên được triển khai từ hôm nay (12.8). Tuy nhiên, các hành khách do chưa nắm được thông tin nên vẫn "linh hoạt" cho tiếp tục mang theo xe đạp điện lên tàu. Từ ngày mai (13.8), HanoiMetro sẽ cấm triệt để hành vi này.

Liên quan đến quy định trên, một cán bộ HanoiMetro cho biết đơn vị sẽ có thông cáo cụ thể về việc cấm hành khách mang xe đạp điện trong ngày hôm nay.

Hà Nội đang vận hành 2 tuyến tàu metro. Trong đó, tuyến Nhổn - ga Hà Nội gồm 8 ga: Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc Gia, Chùa Hà, Cầu Giấy.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông gồm 12 ga: Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Yên Nghĩa.

Trong đó, đối với tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông, sau gần 4 năm vận hành, UBND TP.Hà Nội đã quyết định chi 30 tỉ đồng để đầu tư bổ sung các hạng mục phòng cháy, chữa cháy cho tuyến tàu điện này, trong đó sẽ lắp hệ thống chữa cháy tự động tại 12 nhà ga và khu depot.