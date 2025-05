Hà Nội sắp áp dụng vé liên thông cho xe buýt, tàu metro

Tại tọa đàm "Giải pháp thanh toán thông minh phục vụ giao thông hiện đại" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 20.5, ông Đỗ Việt Hải, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết từ năm 2024, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận chủ trương triển khai vé điện tử liên thông đa phương thức ở Hà Nội bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Hành khách di chuyển trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo ông Hải, dự kiến hệ thống vé liên thông sẽ chính thức khai trương vào ngày 2.9, không chỉ áp dụng cho các tuyến vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội mà còn có khả năng mở rộng liên kết trên phạm vi toàn quốc.

Cạnh đó, hệ thống này không chỉ liên thông với vận tải hành khách công cộng mà còn liên thông với thu phí tự động, các bến bãi đỗ xe và sử dụng dịch vụ không chỉ trên địa bàn thủ đô.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết, có 2 khó khăn trong thời gian tới mà ngành giao thông vận tải thủ đô cần khắc phục.

Thứ nhất là hình thành thói quen tham gia vận tải hành khách công cộng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi trong việc sử dụng thẻ vé điện tử liên thông.

Thứ hai là khi đưa hệ thống thẻ vé liên thông vào vận hành thì sẽ có khoảng 4.000 lao động trên các xe buýt không còn đảm nhận nhiệm vụ bán vé.

Việc sắp xếp lại công việc và chuyển đổi việc làm cho lực lượng này là nhiệm vụ mà Sở Xây dựng Hà Nội cần "phải khắc phục trong thời gian tới".

Chia sẻ thêm tại buổi tọa đàm, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), cho biết bất cập hiện nay là thẻ vé của 2 tuyến tàu đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội và metro Cát Linh - Hà Đông chưa liên thông được với nhau. Hành khách đi tuyến nào sẽ phải mua vé riêng tuyến đó.

Ông Hùng mong hệ thống mà Sở Xây dựng đang thực hiện có thể liên thông, liên thông giữa các tuyến metro với nhau, đồng thời liên thông giữa các tuyến metro với xe buýt.

Theo ông Hùng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) là đơn vị chủ lực phối hợp với các thành phố, bộ, ngành thực hiện phương án sử dụng VNeID để mua vé tàu điện. Dự kiến ngày 15.9 phải đưa hệ thống này vào hoạt động.

Đối với tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, do đã hết bảo hành nên Hanoi Metro sẵn sàng phối hợp để triển khai. Còn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội do chưa hết bảo hành nên ông Hùng đề nghị chờ đến khi nào hết thì mời Bộ Công an phối hợp thực hiện. Bởi lẽ, trong quá trình nhà thầu đang bảo hành thì "phải tôn trọng yêu cầu về mặt kỹ thuật của hợp đồng".