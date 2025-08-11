Toàn cảnh 17H: Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả | Danh tính tài xế dừng xe trên cao tốc để câu cá

Toàn cảnh 17h ngày 11.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính (chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85). Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong là nhà thầu phụ. Công ty Duy Phong thuê 7 nhân công tại địa phương để làm công trình bực nước tại tuyến nói trên.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của Công ty Duy Phong đang thi công bực nước tại Km 62+00, bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bực nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm: ông N.B.N (45 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông), ông T.T.M (55 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và ông D. (ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối bê tông vùi lấp.

Hậu quả ông M. và ông N. tử vong tại chỗ, ông D. bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Công an thông tin vụ cả làng “rủ nhau” sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Cơ quan công an xác định, Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỉ đồng.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Đến nay, công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện cả một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái".

Số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang, "rất oan ức cho người tiêu dùng".

Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng nêu trên đã dừng hết.

Quảng Trị: Đỗ ô tô trên làn dừng khẩn cấp cao tốc để... xuống sông câu cá

Ngày 11.8, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế ô tô dừng đỗ trên làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trước đó, vào 17 giờ 50 phút ngày 9.8, trong lúc thực hiện tuần tra, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phát hiện ô tô BS 43A - 543.48 đỗ xe vào làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn cầu Mỹ Chánh (thuộc xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị).

Qua làm rõ, chủ xe là một người đàn ông 43 tuổi có hộ khẩu trú tại TP.Đà Nẵng. Xe dừng đỗ không đặt cảnh báo theo quy định, với mục đích đưa nhóm người trên xe xuống sông để câu cá.

Sau khi triệu tập được chủ xe, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế và yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết không tái phạm.

Đỗ ô tô trên làn dừng khẩn cấp cao tốc để... xuống sông câu cá

