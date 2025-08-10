Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà ở Quảng Ngãi, người đàn ông tử vong do bị mắc kẹt

Phạm Anh
Phạm Anh
10/08/2025 17:22 GMT+7

Vụ cháy nhà ở phía tây Quảng Ngãi khiến một người tử vong do bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Ngày 10.8, ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà, khiến một người tử vong, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

- Ảnh 1.

Ngôi nhà của anh A.L ở xã Măng Bút (Quảng Ngãi) bị lửa thiêu rụi vào đêm 9.8

ẢNH: UBND XÃ MĂNG BÚT CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 ngày 9.8, người dân phát hiện ngôi nhà gỗ của anh A.L (ở thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) bốc cháy dữ dội, liền hô hoán dập lửa. Tuy nhiên do nhà làm bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang căn nhà liền kề của mẹ ruột anh L. là bà Y.S (60 tuổi).

Thời điểm xảy ra vụ cháy nhà, trong nhà có anh L., con trai của anh L. và bà Y.S. Nghe tiếng hô hoán, bà Y.S cùng cháu nhỏ kịp chạy thoát, còn anh L. bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Đến khi được người dân đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy, anh đã bị bỏng nặng và không qua khỏi.

- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy nhà làm 1 người tử vong

ẢNH: UBND XÃ MĂNG BÚT CUNG CẤP

Vụ cháy nhà thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình, gồm 70 bao lúa và nhiều đồ đạc sinh hoạt. Ngay sau khi nhận tin, chính quyền xã Măng Bút phối hợp các lực lượng chức năng đến hiện trường, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ ban đầu 15 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Ông Đặng Bá Lâm cho biết thêm: Gia đình anh L. là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn, anh L. là lao động chính. Sau vụ cháy nhà, gia đình anh rơi vào cảnh trắng tay, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm.

Khám phá thêm chủ đề

cháy nhà Xê Đăng Măng Bút tử vong Quảng Ngãi thiêu rụi Mắc kẹt
