TP.HCM: Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người thoát nạn qua ban công

Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM báo cáo nhanh vụ cháy nhà 2 tầng trong hẻm đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ).

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, 3 người thoát nạn qua ban công ẢNH: CTV

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đám cháy bùng phát lúc 2 giờ 11 sáng 8.8 tại nhà dân ở địa chỉ 920/23 Quang Trung, phường Thông Tây Hội. Ngọn lửa xuất phát từ khu vực sân trước nhà có diện tích khoảng 28 m², nơi để 2 xe máy, 4 xe đạp và nhiều vật dụng bằng nhựa tổng hợp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng khống chế đám cháy lúc 2 giờ 25 cùng ngày và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

Thời điểm xảy ra sự cố, trong căn nhà 2 tầng có 3 người gồm: ông C.Q.T (56 tuổi, chủ nhà), bà Vũ Thị Mai (55 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Chu Vân Anh (35 tuổi, con gái) đang ngủ. Do cửa chính tầng trệt khóa bên trong, đám cháy xảy ra tại khu vực sân trước nhà nên gia đình ông C.Q.T không thể mở cửa thoát ra ngoài bằng lối cửa chính mà kịp thoát thân qua ban công tầng 2 sang nhà bên cạnh nhờ có lối thoát nạn khẩn cấp được thiết kế sẵn. Ngoài ra, gia đình ông C.Q.T còn có trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ vật cứng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 6 m² trong tổng diện tích căn nhà 152 m². Lực lượng chức năng đã bảo vệ được phần diện tích còn lại và ngăn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà và phối hợp với địa phương tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đến từng hộ dân trên địa bàn.

Khuyến cáo an toàn PCCC đối với nhà dân Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM, khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt, nhất là các dịp lễ, tết. Khi đun nấu phải có người trông coi. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi chơi xa, cần kiểm tra kỹ hệ thống điện và thiết bị sử dụng điện để giảm nguy cơ chập cháy. Tuyệt đối không sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc khi không có người giám sát. Gia đình nên trang bị sẵn bình chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm và tham gia các hoạt động tuyên truyền PCCC tại khu dân cư. Đặc biệt, người dân cần dỡ bỏ các phần cơi nới, lều lán, mái vẩy bằng vật liệu dễ cháy, hạn chế tình trạng che chắn ban công bằng lồng sắt, biển quảng cáo, gây cản trở lối thoát hiểm. Các lối lên mái, sân thượng cần được thiết kế thông thoáng, cửa không bị khóa hoặc phải quy định vị trí rõ ràng để chìa khóa trong nhà. Đối với các khu dân cư đông đúc, cần xây dựng hoặc bổ sung phương án chữa cháy sát với thực tế, có thể bao gồm cả tình huống phải phá dỡ một số hạng mục để ngăn cháy lan. Ngoài ra, vận động người dân dự trữ nước sinh hoạt để sử dụng khi cần chữa cháy, tổ chức bể chứa nước chung nếu có điều kiện. Các phương tiện có sử dụng xăng, dầu như ô tô, xe máy, máy phát điện… nên để cách xa nơi đun nấu và nguồn nhiệt. Trong trường hợp nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phải bố trí khu vực chứa hàng hóa nguy hiểm riêng biệt, tuyệt đối không trữ các chất dễ cháy, nổ trong cùng không gian sinh hoạt.



