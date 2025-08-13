Camera, mạng xã hội và khuôn khổ pháp luật

Thời gian qua, không chỉ riêng gì vụ việc vừa nêu, mà hàng loạt hành vi quá khích, gây mất trật tự, phá hoại tài sản hay hành hung, cầm hung khí đe dọa người khác cũng đã nhanh chóng được giải quyết sau khi dư luận phản ánh. Vì thế, chỉ cần một hành vi sai trái, đặc biệt là hành hung người khác hay phá hoại tài sản, được đưa lên mạng xã hội thì nhanh chóng có nhiều người nhận xét (comment): "sắp lên phường", "chuẩn bị kính thưa hội đồng xét xử", "tết này xa nhà"... Điều này cho thấy dư luận ngày càng ủng hộ và tin tưởng vào sự giải quyết nhanh chóng của chính quyền nói chung, lực lượng công an nói riêng.

Đối với xã hội, đó là những diễn biến rất tích cực khi vừa tạo niềm tin cho người dân, vừa góp phần tăng cường kỷ cương để nền tảng pháp trị ngày càng được củng cố, giúp phát triển đất nước.

Tất nhiên, chuyển biến đó cũng có sự góp phần từ sự phát triển của công nghệ với camera giờ đây hiện diện khắp nơi từ các camera an ninh cố định, camera hành trình trên các phương tiện giao thông, cho đến camera từ điện thoại di động thông minh của người dân. Cứ thế, xã hội hình thành một mạng lưới giám sát mà khó có hành vi nào không bị ghi lại, giúp củng cố chứng cứ hữu hiệu đối với các hành vi sai trái. Song hành là sự phát triển của mạng xã hội, nên mọi hành vi sai trái bị ghi nhận thì đều có thể nhanh chóng được hàng triệu người biết đến. Khi đó, người vi phạm không chỉ khó thoát khỏi các hình phạt của pháp luật, mà còn bị dư luận lên án nên có thể làm ảnh hưởng đến chính gia đình mình.

Chính vì vậy, bản thân mỗi người phải tự ý thức trong từng hành động của mình, bởi nếu có bất cứ hành vi phạm pháp, trái đạo đức nào thì cũng sẽ nhanh chóng bị dư luận phát hiện, cơ quan chức năng xử lý. Và nhất là các hành vi bạo lực thì chắc chắn sẽ không được dung thứ.

Tất nhiên, ai cũng hiểu trong cuộc sống thì có thể có những lúc nóng giận, thiếu kiềm chế. Nhưng những lúc như vậy thì càng cần phải nhận thức rõ hậu quả mà bản thân, gia đình phải gánh lấy khi đã có không ít bài học trong cộng đồng suốt thời gian qua. Mỗi người đều phải hành xử trong khuôn khổ của pháp luật, không thể biện minh bị tấn công bằng ngôn từ hay lý do gì mà đáp trả bằng bạo lực, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.