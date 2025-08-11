Chuẩn hóa phương tiện giao thông

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuẩn hóa các hệ thống phanh dành cho xe 2 bánh tại nước này. Trước đó, từ năm 2019, Ấn Độ cũng đã quy định xe máy 2 bánh trên 125 phân khối phải trang bị ABS, còn từ 125 phân khối trở xuống thì tối thiểu phải trang bị hệ thống phanh kết hợp (CBS).

Không riêng gì Ấn Độ, Thái Lan cũng áp dụng lộ trình tương tự, dự kiến bắt buộc xe máy 2 bánh động cơ 125 phân khối trở xuống cũng phải trang bị ABS từ đầu năm sau. Tương tự, Singapore và Malaysia từng bước xúc tiến các quy định về xe máy phải trang bị ABS (nhưng có khác nhau về điều kiện dựa trên dung tích động cơ).

Việc nâng cấp các tiêu chuẩn an toàn giao thông đã trở thành một trong những biện pháp được nhiều nước chọn lựa. Đối với Ấn Độ hay Thái Lan - vốn có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan xe 2 bánh - việc yêu cầu trang bị các công nghệ nói trên là giải pháp được đánh giá cao. Còn đối với những quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Canada và nhiều nước châu Âu từ hơn 10 năm qua đã quy định ô tô mới bán ra phải được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (ESP).

Tại Việt Nam, tai nạn giao thông gây thiệt hại không nhỏ cho xã hội, bao gồm nhân mạng, vật chất lẫn tinh thần. Theo thống kê mới đây, trong 7 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 10.809 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.101 người và bị thương 7.205 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 23,8%; số người chết giảm 3,8%; số người bị thương giảm 33,1%. Dù đã có giảm về số vụ tai nạn cũng như người chết, nhưng rõ ràng mức độ vẫn còn rất cao.

Chính vì thế, đã đến lúc chúng ta cần xem xét triển khai lộ trình nâng cấp tiêu chuẩn an toàn cho xe máy. Hiện nay, nhiều loại xe máy tầm trung trở lên ở thị trường Việt Nam đã được tích hợp ABS, nên nếu có một lộ trình phù hợp thì có thể thúc đẩy quá trình nâng cấp tiêu chuẩn an toàn.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đưa ra lộ trình nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho cả ô tô, trước hết là ô tô cá nhân để hạn chế các rủi ro tai nạn giao thông mà ESP là một trong những tiêu chuẩn cần xem xét.

Từ năm ngoái, như Thanh Niên đã thông tin, CSGT TP.HCM vận động lắp camera quan sát "điểm mù" cho xe tải, xe container. Điều này là vô cùng cần thiết bởi trong thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế xe tải, xe container không thể kiểm soát các "điểm mù". Đây cũng là biện pháp cần thúc đẩy, bởi thực tế chi phí lắp camera quan sát "điểm mù" so với giá trị xe tải, xe container thì tốn kém rất ít (hầu hết ở mức dưới 0,5% giá trị xe).

Tất nhiên, để phổ cập các tiêu chuẩn kể trên cần có một lộ trình hợp lý từ khuyến cáo đến bắt buộc. Đây là những vấn đề liên quan sát sườn đến sự an toàn người dân, nên khi có lộ trình, kế hoạch áp dụng hợp lý thì sẽ dễ dàng nhận được sự đồng thuận.