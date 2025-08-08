Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thước đo hài lòng từ người bệnh

Thanh Tùng
Thanh Tùng
08/08/2025 03:58 GMT+7

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…, các bệnh viện công ngày càng chú trọng đến việc cải thiện trong ứng xử với người bệnh và thân nhân.

Nhiều bệnh viện (BV) công còn xây dựng đội ngũ truyền thông, mời các chuyên gia chia sẻ để nâng cao kỹ năng giao tiếp; tư vấn nhiệt tình khi người bệnh thắc mắc; nhanh chóng tiếp xúc bệnh nhân, giải thích, giải quyết khi gặp sự cố y khoa

Lâu nay, nhiều người mỗi khi vào BV thường lo lắng, nhờ người này người kia gửi gắm, là có lý do. Nhiều người biết vào BV công lớn, BV chuyên khoa đầu ngành là đã an tâm về chuyên môn, về phương tiện chẩn đoán, điều trị. Nhưng cái họ lo ngại là vấn đề tiếp xúc, ngại hỏi y bác sĩ mà không được quan tâm, giải thích tận tình…

Y bác sĩ với thái độ giao tiếp ân cần, thể hiện sự quan tâm, sẽ tạo cảm giác thân thiện, giúp người bệnh an tâm, không bị nặng nề mỗi khi vào viện. Điều này giúp tinh thần người bệnh phấn chấn, tiếp thêm động lực cho họ trong suốt thời gian điều trị bệnh. Nhiều bệnh nhân từng chia sẻ với người viết rằng, bước vào BV, điều họ mong nhất là y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp xúc thân thiện, cởi mở, nhẹ nhàng…

Tín hiệu đáng mừng là những năm qua, các BV công đã xem người bệnh là khách hàng, nên việc đầu tư chăm sóc người bệnh (cả về điều trị và tinh thần) được cải thiện rõ rệt.

Từ năm 2022, ngành y tế TP.HCM triển khai khảo sát và đánh giá sự hài lòng của người dân với Đề án "Đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế TP.HCM, giai đoạn 2022 - 2025", lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Qua đó đã ghi nhận sự hài lòng của người bệnh ngày càng tăng lên.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, có 39.710 lượt phản hồi từ bệnh nhân và thân nhân tại các BV, trung tâm y tế ở TP.HCM. Tỷ lệ hài lòng đạt gần 96,5%, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát người bệnh nội trú ghi nhận 26.307 lượt phản hồi, tỷ lệ hài lòng đạt gần 97,5%, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả đó cho thấy bệnh nhân không chỉ hài lòng về chuyên môn, mà còn ghi nhận sự cải thiện toàn diện trong quá trình điều trị, trong đó có sự cải thiện về giao tiếp của y bác sĩ và nhân viên y tế. Tuy nhiên, ngành y tế cũng nhìn nhận, vẫn còn những cơ sở y tế mức độ hài lòng của người bệnh còn thấp, cần tiếp tục cải thiện.

