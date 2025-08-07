Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh viện phải là môi trường 'chữa lành' với người bệnh

Liên Châu
Liên Châu
07/08/2025 22:06 GMT+7

Cơ sở y tế, bệnh viện phải là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe người dân và cho chính nhân viên y tế; là môi trường chữa lành thực sự với mỗi người bệnh.

Bệnh viện xanh, sạch, đẹp là danh dự của người thầy thuốc

Hãy xem xanh sạch đẹp không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh của ngành y tế. Mỗi bệnh viện cần trở thành môi trường chữa lành, nơi bệnh nhân không chỉ được điều trị mà còn tìm thấy niềm tin và hy vọng. Hãy cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong mỗi bệnh viện. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh điều này tại lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp" lần thứ nhất, tối 7.8, tại Hà Nội.

Bệnh viện phải là môi trường 'chữa lành' với người bệnh- Ảnh 1.

Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM được trao giải nhất Bệnh viện xanh, sạch, đẹp

ẢNH: BTC

Nhấn mạnh, cơ sở y tế "xanh" không chỉ là cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, thực hành tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu rác thải nhựa, Bộ trưởng Y tế yêu cầu, cơ sở y tế "sạch" là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cho chính những người thầy thuốc, nhân viên y tế.

Bộ trưởng Y tế cũng khẳng định, cơ sở y tế "đẹp" không chỉ là thẩm mỹ, mà là một không gian chữa lành, một nơi mà người bệnh cảm thấy được xoa dịu nỗi đau thể xác bằng sự bình yên trong tâm hồn. Đó chính là sự chăm sóc toàn diện, thể hiện trên cam kết của ngành y trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Trước đó, từ tháng 8.2024 - tháng 5.2025, cuộc thi "Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp" lần thứ nhất do Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu đã nhận được sự tham gia của 2.000 cơ sở y tế công lập và tư nhân tại 34 tỉnh, thành.

Cùng với ban giám khảo chấm điểm xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí của Bộ Y tế, gần 350.000 lượt người bệnh, người nhà và người dân đóng góp ý kiến, qua đó, các đơn vị y tế đã có các thay đổi thực chất "hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Giải thưởng lần này tôn vinh 20 cơ sở y tế tiêu biểu cho 5 nhóm dự thi là y tế tuyến T.Ư đến xã và y tế tư nhân. Trong các bệnh viện công tuyến T.Ư, giải nhất được trao cho Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM. Bệnh viện Tâm Anh đạt giải nhất khối y tế tư nhân.

Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã cứu sống 2.955 trẻ sinh non

Làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới là LISA và INSURE, Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã cứu sống 2.955 trẻ sinh non, trong đó hơn 90% không cần đặt ống nội khí quản.

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao

