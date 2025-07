Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã cứu sống 2.955 trẻ sinh non

Đó là thông tin được GS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, cho biết tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (19.7.1955 - 19.7.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, được Bệnh viện Phụ sản T.Ư tổ chức ngày 18.7, tại Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản T.Ư vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba ẢNH: NGUYÊN HƯƠNG

Theo ông Nguyễn Duy Ánh, không chỉ lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Phụ sản T.Ư còn đổi mới, hiện đại, hội nhập, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.

Một trong những dấu ấn nổi bật của bệnh viện là tiên phong và thành công trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh, đặc biệt là điều trị trẻ sinh cực non, nhẹ cân dưới 1.000 gam.

Nhờ sớm tiếp cận và làm chủ hai kỹ thuật tiên tiến trên thế giới là LISA và INSURE (hai phương pháp can thiệp sớm, ít xâm lấn, giảm thiểu các biến chứng liên quan đến đặt nội khí quản và thở máy, đặc biệt là ở trẻ sinh non), bệnh viện đã cứu sống được 2.955 trẻ sinh non, trong đó hơn 90% các bé không cần đặt ống nội khí quản.

Tỷ lệ biến chứng phổi mạn tính và xuất huyết não ở trẻ sơ sinh giảm mạnh, từ 68% xuống còn 25%. Đặc biệt, tỷ lệ sống của trẻ sơ sinh nặng dưới 1 kg đã tăng từ 58% lên 85%. Nhiều trẻ sinh ở tuần thai 23 - 25 được điều trị thành công, lớn lên khỏe mạnh, không để lại di chứng thần kinh hay vận động. Nhờ những thành tựu này, tỷ lệ tử vong sơ sinh toàn viện đã giảm xuống dưới 5%.

Sản phụ ung thư được làm mẹ an toàn

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản T.Ư chia sẻ, với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn giỏi, làm chủ các kỹ thuật cao, cập nhật phác đồ điều trị mới và phối hợp hiệu quả các chuyên gia ung bướu, bệnh viện đã giúp nhiều sản phụ ung thư sinh sinh con khỏe mạnh. Rất nhiều sản phụ có bệnh lý phức tạp được cứu sống, sinh con an toàn.

Bệnh viện Phụ sản T.Ư cũng là trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật hàng đầu cả nước và đã hỗ trợ hơn 40 cơ sở y tế triển khai thành công kỹ thuật LISA, INSURE.

Bệnh viện còn được Bộ Y tế lựa chọn là trung tâm huấn luyện quốc gia về kỹ thuật surfactant không xâm lấn, phương pháp điều trị suy hô hấp ở trẻ sinh non. Bệnh viện này cũng đang chuẩn bị đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Bệnh viện Phụ sản T.Ư cùng 1 tập thể và 3 cá nhân. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của bệnh viện cũng vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bệnh viện cũng có thêm 5 bác sĩ được trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.