Cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non tháng

Sáng nay 16.11, tại Bắc Ninh, sự kiện hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non đã được tổ chức bởi Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF. Buổi lễ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm tử vong mẹ và cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh. Tại đây các chuyên gia đã chia sẻ thông tin về những tiến bộ trong chăm sóc y tế cho trẻ sinh non.

Các đại biểu cùng lan tỏa thông điệp về chăm sóc phụ nữ mang thai, dự phòng sinh non ẢNH: NGUYỄN NHIÊN

Theo Bộ Y tế, trên thế giới mỗi năm có hơn 13 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non), tại Việt Nam cũng vậy. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Tại Việt Nam, 1/4 trẻ sơ sinh tử vong là do đẻ non, nhẹ cân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tại Việt Nam, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 22,1%o năm 2015 xuống còn 18,2%o năm 2023. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 14,7%o năm 2015 xuống còn 12,1%o năm 2023. Tử vong trẻ sơ sinh hiện nay giảm còn 9,8%o (năm 2015 là 12%o) và nhiều cơ sở y tế của Việt Nam đã chăm sóc, điều trị nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân dưới 500 gram, đem lại sự sống và phát triển toàn diện cho trẻ.

Ông Thuấn cũng đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đang phải đối mặt với 3 vấn đề chính cần quan tâm đặc biệt.

Đó là sự khác biệt khoảng cách về sức khỏe bà mẹ trẻ em giữa các vùng, miền vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 2 - 3 lần so với thành thị, thậm chí tử vong mẹ ở dân tộc Mông cao gấp 7 lần so với người Kinh...

Theo ông Thuấn, Bộ Y tế và các địa phương, các bộ ngành liên quan đang tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho các các bà mẹ, trẻ em dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, như nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường bác sĩ về y tế cơ sở, triển khai khám chữa bệnh từ xa, và sẽ thiết lập hệ thống cấp cứu ngoại viện, tăng cơ hội cho các bà mẹ được xử trí kịp thời, tăng cơ hội được cứu sống khi có biến cố trong thai kỳ.

Trong tháng cao điểm hành động Vì trẻ sinh non (từ 1 - 30.11), Bộ Y tế có các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng, góp phần giảm thiểu nguy cơ sinh non từ những nguyên nhân có thể phòng tránh được, đồng thời đẩy mạnh các hỗ trợ can thiệp cải thiện tình trạng sức khỏe của trẻ sinh non, giúp trẻ được sống khỏe mạnh và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, đồng thời huy động cộng đồng, các bộ, ngành trong việc tham gia chăm sóc phụ nữ có thai, dự phòng sinh non, chăm sóc, điều trị cho trẻ sinh non.