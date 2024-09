Do hệ miễn dịch yếu và các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện nên nhóm trẻ này thường đối mặt với các bệnh lý như bại não, suy giảm thị, thính giác, suy hô hấp, nhiễm trùng, chậm phát triển... thậm chí tử vong. Theo thống kê có 1/10 trẻ chào đời là sinh non, đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của những em bé dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 100.000-110.000 trẻ sinh non tháng và 17.000 ca tử vong trong 28 ngày sau khi sinh.

10 giờ thứ tư, 11.9.2024, các bác sĩ Sản phụ khoa và Sơ sinh, Hệ thống BVĐK Tâm Anh sẽ tư vấn trực tuyến về "Phòng ngừa và điều trị hiệu quả biến chứng nguy hiểm ở trẻ sinh non, cực non".

Chương trình được phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn. Livestream trên các fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) - 028.7102.6789 (TP.HCM).