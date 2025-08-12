Trao đi giọt máu hồng, nhân đôi niềm hạnh phúc

Theo báo cáo của ngành y tế TP.HCM, từ tháng 6 - 8.2025, nhu cầu truyền máu tăng vọt so với các tháng trước do nhiều nguyên nhân: cao điểm phẫu thuật, điều trị bệnh nhân nặng, tai nạn giao thông, sinh viên, học sinh nghỉ hè. Từ 1.7, việc hợp nhất các đơn vị hành chính khiến một số nơi chưa có sự bàn giao kịp thời, phong trào vận động và tổ chức hiến máu tại khu dân cư tạm ngưng.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới việc phải hoãn hoặc hủy các ca phẫu thuật theo chương trình, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hàng ngàn người bệnh.

Trước tình hình này, TP.HCM đã ra lời kêu gọi khẩn vận động người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội cùng chung tay hiến máu cứu người.

Tinh thần "tương thân tương ái" vốn là truyền thống quý báu của dân tộc VN. Trong những thời khắc khó khăn, mỗi nghĩa cử chia sẻ đều mang sức mạnh lan tỏa, khơi dậy niềm tin và tình người. Hiến máu là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất vì đã góp phần trao lại cơ hội sống cho người đang cần.

Mỗi giọt máu cho đi giúp duy trì sự sống cho người bệnh, còn mang lại niềm hạnh phúc cho người hiến máu. Khi hiến máu, cơ thể sẽ kích thích tái tạo máu mới, giúp tuần hoàn tốt hơn. Đây không chỉ là hành động cứu người mà còn là cách chăm sóc sức khỏe bản thân một cách gián tiếp.

Mỗi cá nhân có sức khỏe tốt, đủ điều kiện hãy chủ động đăng ký hiến máu tại các điểm hiến máu cố định hoặc các chương trình lưu động gần nhất. Các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp tích cực phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu, vận động cán bộ, nhân viên, sinh viên tham gia. Cộng đồng mạng xã hội cùng lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - trao sự sống" để khuyến khích thêm nhiều người cùng hành động.

Ngành y tế cũng cần nhanh chóng triển khai các giải pháp tổ chức linh hoạt và sáng tạo hơn phù hợp tình hình mới để tạo thuận tiện cho người dân khi hiến máu, như: phát triển thêm nhiều điểm hiến máu cố định, vệ tinh; đa dạng địa điểm tiếp nhận máu - từ các điểm cố định, bệnh viện, trung tâm thương mại, trường học, nhà văn hóa, đến các khu dân cư; mở rộng khung giờ hiến máu, kéo dài thời gian hiến máu trong ngày, các điểm hiến máu nên mở suốt tuần (kể cả cuối tuần, ngày lễ); tăng cường đội hình lưu động tiếp cận trực tiếp khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ trong đăng ký hiến máu, hẹn lịch và thông báo địa điểm gần nhất qua điện thoại, mạng xã hội; kết hợp truyền thông trực quan và câu chuyện người thật - việc thật để tạo cảm xúc, khơi gợi tinh thần sẵn sàng hiến máu.

Mỗi người chỉ mất khoảng 30 phút để hiến máu, những giọt máu ấy giúp cứu người. Khi tất cả chúng ta cùng chung tay, nguồn máu sẽ được đảm bảo, hàng nghìn bệnh nhân sẽ có thêm cơ hội hồi phục.

Trong lúc khó khăn này, sự tham gia của mỗi người đều là phép màu cho người bệnh. Hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là cách để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhân ái, khỏe mạnh và bền vững.