Thiếu máu cứu người, y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng liên tục hiến máu

Ngày 10.8, thạc sĩ Đoàn Hoàng Anh, Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết từ tháng 7 đến nay, bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Trong 2 đêm 8 và 9.8, do thiếu máu cấp cứu bệnh nhân, bệnh viện vận động người nhà cùng đội ngũ y bác sĩ trực đêm hiến máu, nhờ đó đã cứu được người bệnh.

Đội ngũ y bác sĩ Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng hiến máu cứu người ẢNH: L.V

Nguồn máu cứu người bị đứt gãy

Ông Đoàn Hoàng Anh chia sẻ: "Trung bình một tháng Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cần từ 900-1.000 đơn vị máu để cứu người, nhưng trong tháng 7.2025 khi Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, thành phố không còn nên chỉ vận động hiến được hơn 600 đơn vị, lượng máu thiếu hụt phải vận động thân nhân người bệnh, tình nguyện viên và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện hiến máu".

Đông đảo cán bộ, người dân Đà Lạt đến với chương trình hiến máu "Giọt hồng thành phố hoa" ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hoàng Anh cho biết thêm, Khoa Xét nghiệm có 27 y bác sĩ, kỹ thuật viên suốt hơn tháng qua cứ luân phiên tình nguyện hiến máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Người nào hiến máu đủ 3 tháng kể từ lần hiến trước lại tiếp tục hiến máu ngay, không nán được thêm ngày nào.

Bên cạnh đó, đã có hơn 200 y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng sẵn sàng tình nguyện hiến máu để đáp ứng cấp cứu, điều trị bệnh nhân ngay tại bệnh viện. Nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện như một "ngân hàng máu sống", bất kể ngày hay đêm hễ có ca cấp cứu cần máu thì kêu gọi anh em y bác sĩ trực hiến luôn.

Mỗi tháng Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cần từ 900-1.000 đơn vị máu để cứu người ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Hoàng Anh, trước đây khi Khoa Xét nghiệm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh hoặc các huyện, thành phố vận động hiến máu tình nguyện luôn đạt kế hoạch đề ra. Nhưng trong tháng 7, lượng máu thu được chỉ đạt hơn 50% kế hoạch ban đầu, nên tình trạng thiếu máu càng nghiêm trọng hơn.

Vì sao thiếu hụt máu?

Ông Võ Thái Bình, chuyên viên Ủy ban MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt (nguyên cán bộ Hội CTĐ TP.Đà Lạt, người có 46 lần hiến máu), cho biết từ ngày 1.7, khi Hội CTĐ cấp huyện, thành phố không còn, cấp phường, xã mới chưa có Hội CTĐ nên việc vận động hiến máu gặp nhiều khó khăn.

Hiến máu nhân đạo tại Trường đại học Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Bình, ngoài việc duy trì việc hiến máu vào ngày 14 hằng tháng tại trụ sở Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7.2025, thông qua mối quan hệ trước đây, ông Bình cùng Hội CTĐ tỉnh kêu gọi các trường đại học, cao đẳng, lực lượng quân đội, công an và người dân trên địa bàn hiến máu 4 lần.

Tuy nhiên, lượng máu thu được vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Bên cạnh đó, ông Bình duy trì các group Zalo theo nhóm máu hoạt động liên tục, nhưng vẫn không đủ máu để cấp cứu.

Lực lượng công an tình nguyện hiến máu cứu người ẢNH: LÂM VIÊN

Những năm trước, thông qua sự phối hợp của Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng và các huyện, thành phố, trung bình mỗi năm Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận hơn 12.000 đơn vị máu. Lượng máu còn được cung cấp cho các bệnh viện như: Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng, các trung tâm y tế khu vực Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông…

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thời gian qua liên tục hiến máu cứu người ẢNH: LÂM VIÊN

Có thể thấy, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng vất vả ngày đêm để cứu chữa và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân, thời gian qua họ còn hiến máu để cứu người.

Tuy nhiên, những người chiến sĩ áo trắng đang mong muốn có thêm nhiều tình nguyện viên hiến máu cứu người trong thời điểm "ngân hàng máu sống" của bệnh viện cần phục hồi sức khỏe.

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng tiếp nhận người hiến máu tình nguyện ở tất cả các nhóm máu đến hiến vào giờ hành chính. Xin liên hệ điện thoại: 02633.827532



