Hai chiến sĩ công an vượt 40 km hiến máu cứu người nguy kịch trong đêm

Tối 18.7, trung tá Đặng Văn Phúc, Trưởng công an xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên cũ), cho biết hai cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa kịp thời hiến máu, góp phần cứu sống một phụ nữ trên địa bàn trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17.7, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Tuy An Đông nhận được tin báo từ người dân về trường hợp chị Huỳnh Thị Hạ (42 tuổi, ở thôn Phú Sơn, xã Tuy An Đông) đang cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên (P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) trong tình trạng nguy kịch, cần truyền máu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, trung tá Đặng Văn Phúc đã khẩn trương chỉ đạo rà soát các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhóm máu phù hợp để hỗ trợ. Sau khi đối chiếu, hai chiến sĩ Nguyễn Văn Hào và Võ Ngọc Trung đã tình nguyện đăng ký hiến máu và nhanh chóng di chuyển 40 km trong đêm đến bệnh viện để hiến máu cứu người.

Hai chiến sĩ công an Võ Ngọc Trung (trên) và Nguyễn Văn Hào (dưới) vượt 40 km hiến máu cứu người ẢNH: CÔNG AN XÃ TUY AN ĐÔNG CUNG CẤP

Theo bác sĩ điều trị, chị Hạ nhập viện trong tình trạng mệt lả, choáng váng do lượng máu cơ thể chỉ còn khoảng 25% so với mức bình thường, nguyên nhân được xác định là do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược nghiêm trọng. Bệnh nhân cần truyền gấp 5 - 6 túi máu để duy trì sự sống.

“Lúc đó tôi gần như kiệt sức, người nhà thì người có bệnh nền, người không cùng nhóm máu. Bác sĩ bảo phải có máu gấp mới giữ được tính mạng. May mắn làm sao, hai chiến sĩ công an kịp thời có mặt, hiến máu cứu tôi. Tôi biết ơn vô cùng”, chị Hạ kể lại.

Sức khỏe của chị Hạ đã tạm ổn định, đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Hành động kịp thời, nghĩa tình của hai chiến sĩ Công an xã Tuy An Đông đã nhận được sự cảm kích, thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ" một cách cụ thể, đầy xúc động.