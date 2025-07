Mãn nhãn với màn biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân của Công an tỉnh Gia Lai

Sáng 18.7, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trong các dịp lễ: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2.9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng...

Nổi bật trong sự kiện này là chương trình biểu diễn võ thuật hấp dẫn của các cán bộ chiến sĩ công an, thu hút đông đảo người xem.

Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại lễ ra quân, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ nay đến hết tháng 9.2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội, đối ngoại. Do đó, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ ra quân ẢNH: HẢI PHONG

Công an tỉnh Gia Lai xác định đợt cao điểm này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, quyết tâm đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội và phục vụ tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính, yêu cầu chính đáng của người dân.

Tại lễ ra quân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã thống nhất thành lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp hợp tuần tra nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là lực lượng 151), gồm: 2 tổ cấp tỉnh, 135 tổ cấp xã.

Lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tặng quà, hoa chúc mừng ra mắt lực lượng 151 ẢNH: HẢI PHONG

Cũng tại lễ ra quân, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức biểu diễn quyền, võ thuật do đội tuyển điều lệnh, quân sự võ thuật thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh biểu diễn võ thuật, quyền, khí công của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

Các bài quyền động tác của võ thuật do đội tuyển điều lệnh, quân sự võ thuật Công an tỉnh Gia Lai biểu diễn ẢNH: HẢI PHONG

Biểu diễn đồng diễn võ thuật - bài quyền ẢNH: HẢI PHONG

Biễu diễn võ thuật khí công, công phá ẢNH: HẢI PHONG

Dùng tay công phá ngói, thiết đầu công phá bê tông ẢNH: HẢI PHONG

Dùng thanh sắt đẩy cong bằng yết hầu, vùng mắt, đầu đẩy ô tô... ẢNH: HẢI PHONG

Nằm trên bàn chông đập tảng đá trên bụng ẢNH: HẢI PHONG

Các đơn vị diễu hành sau lễ ra quân ẢNH: HẢI PHONG