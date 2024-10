Lực lượng công an diễu binh, biểu diễn võ thuật mãn nhãn tại Huế

Ngày 26.10, đông đảo cán bộ thuộc 20 đơn vị công an các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây nguyên và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an đã có mặt tại TP.Huế để tham dự Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI - khu vực 4.

Sự kiện có hơn 4.000 vận động viên tham gia, được Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế. Tại đây, lực lượng công an đã có những màn diễu binh, trình diễn võ thuật và bắn súng điêu luyện, đẹp mắt, khiến người xem

Sự kiện diễn ra trước quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây còn là hoạt động hướng đến đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mở màn là phần trình diễn điều lệnh đẹp mắt đến từ các các đơn vị thuộc Bộ Công an ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phần diễu hành của kỵ binh được nhiều người Huế mong chờ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau phần thi, đoàn kỵ binh xuống phố biểu diễn phục vụ người dân 2 bên đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đoàn xe mô tô diễu hành xung quanh Đại nội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tiếp đó là phần trình diễn khí công của lực lượng Cảnh sát cơ động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là phần trình diễn khiến người xem hồi hộp, phấn khích nhất

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tiếp đến là các phần trình diễn tình huống giả định khống chế tội phạm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng đặc nhiệm và cảnh vệ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ giả định tình huống bảo vệ yếu nhân an toàn cũng như phản công tiêu diệt khủng bố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng cảnh vệ sử dụng vũ khí, nổ súng từ vali, dùng lá chắn cá nhân để bảo vệ yếu nhân trong tình huống giả định ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN