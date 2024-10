Đừng cầu thủ nào ‘mơ’ dùng ma túy, VPF và Bộ Công an đã lên lịch kiểm tra doping

Cụ thể, các cầu thủ sẽ được kiểm tra doping ngẫu nhiên. Toàn bộ quá trình kiểm tra doping sẽ được thực hiện bởi các cán bộ giàu kinh nghiệm của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công An. Ngoài ra, Ban Y học của VFF cũng kiểm tra sức khỏe bổ sung ngẫu nhiên hoặc chỉ định đối với các cầu thủ nhằm sàng lọc phát hiện các nguy cơ về chấn thương, tim mạch, hoặc phát hiện các chỉ số bất thường… Quá trình này được thực hiện bởi các bác sĩ thuộc Ban Y học VFF cùng bác sĩ của CLB để nắm thêm các thông tin chi tiết như: sức khỏe cầu thủ, các loại thực phẩm chức năng, đồ uống đang được sử dụng tại CLB.

Toàn bộ quá trình kiểm tra doping, kiểm tra sức khỏe bổ sung đều tuân thủ theo các quy định của FIFA, của tổ chức Phòng, chống doping thế giới và các quy định của Pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng, chống doping trong hoạt động thể thao, các quy định về kiểm tra sức khỏe cho vận động viên, các quy định về Phòng chống ma túy, chất gây nghiện.



VPF, VFF và Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an họp bàn công tác triển khai kiểm tra doping cầu thủ cho mùa giải 2024 - 2025

Mỗi CLB sẽ chọn ngẫu nhiên 2 cầu thủ để kiểm tra

Những thông tin này đã được thông báo cho các CLB hồi tháng 4.2024. Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, kế hoạch kiểm tra chỉ được thông báo đến các CLB chỉ 1,2 ngày trước khi diễn ra trận đấu. Cầu thủ kiểm tra doping sẽ được chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Thông tin về cầu thủ kiểm tra doping sẽ không công khai. Mỗi CLB sẽ chọn ngẫu nhiên 2 cầu thủ để kiểm tra. Toàn bộ quy trình kiểm tra sẽ được thực hiện để không ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu của các đội bóng. Những cầu thủ vi phạm, cố tình không thực hiện hoặc không phối hợp thực hiện, có mẫu xét nghiệm phát hiện chất ma túy, chất gây nghiện sẽ bị xử lý, quản lý và kỷ luật theo quy định của VFF.

Ông Võ Văn Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty VPF, Trưởng đoàn kiểm tra doping và kiểm tra sức khỏe bổ sung mùa giải 2024 - 2025 cho biết: "Công ty VPF, Ban Y học VFF, cùng Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công An đã có kế hoạch họp bàn triển khai chi tiết. Đoàn công tác có 8 nhân sự với 3 thành viên của Ban Y học VFF, 3 thành viên Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, và 2 nhân sự của VPF, chúng tôi đã có những phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để đảm bảo các công việc được tiến hành theo đúng kế hoạch. Hoạt động kiểm tra doping và kiểm tra sức khỏe bổ sung nhằm bảo đảm môi trường bóng đá không doping và an toàn sức khỏe cho cầu thủ".



Mùa giải 2023 - 2024, do sử dụng ma túy, 5 cầu thủ của CLB Hà Tĩnh đã bị khởi tố và nhận án phạt tù. Bài học đau xót này sẽ luôn mang tính thời sự với bóng đá Việt Nam. Cùng với động thái quyết liệt của VFF, VPF và Bộ Công an, môi trường bóng đá Việt Nam sẽ trở nên trong sạch.