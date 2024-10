Bị CĐV Indonesia đe dọa dữ dội, Bahrain cầu cứu FIFA và AFC: Muốn đá sân trung lập

BFA bức xúc tột đỉnh

Ngày 17.10 (giờ Việt Nam), trên trang mạng xã hội chính thức, BFA đăng dòng thông báo nhằm lên án hành vi tiêu cực của các CĐV Indonesia: "BFA đã theo dõi vụ việc này trong vài ngày qua. Chúng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của người hâm mộ bóng đá Indonesia hướng đến BFA và các tuyển thủ Bahrain sau trận đấu giữa 2 đội ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 mới đây. BFA lên án mạnh mẽ những lời lẽ vu khống, mang tính chất đe dọa từ phía CĐV Indonesia trên không gian mạng. Đây là điều không thể chấp nhận được, trái ngược với mục đích cao cả của bóng đá và thể thao: kết nối mọi người trên thế giới lại với nhau".

Dòng thông báo của BFA trên trang mạng xã hội chính thức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

BFA quả quyết: "Nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên, đặc biệt là các cầu thủ Bahrain, BFA đang chuẩn bị gửi đến FIFA, AFC để tố cáo những hành vi không thể chấp nhận được mà chúng tôi đã phải chịu đựng. Những lời đe dọa, phỉ báng cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của đội tuyển Bahrain khi chúng tôi đến Jakarta để thi đấu trận lượt về với đội tuyển Indonesia (dự kiến diễn ra ngày 25.3.2025). BFA cũng đề nghị đưa trận đấu này ra ngoài lãnh thổ Indonesia để đảm bảo sự an toàn. Đây là ưu tiên hàng đầu của BFA. Đặc biệt, sự an toàn cho các đội bóng cũng là điều mà FIFA, AFC đưa lên hàng đầu".

Theo BFA, nhiều cổ động viên quá khích của Indonesia liên tục tấn công cầu thủ Bahrain trên trang mạng xã hội cá nhân, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng của cầu thủ. Nguyên nhân là người hâm mộ xứ vạn đảo còn bức xúc sau trận hòa 2-2 trước đội tuyển Bahrain hôm 10.10. Họ cho rằng trọng tài đã thiên vị đại diện Tây Á, cho trận đấu tiếp diễn dù đã hết thời gian bù giờ, dẫn đến việc đội tuyển Indonesia đánh rơi chiến thắng vì bị thủng lưới ở phút 90+9 (trận đấu này được bù giờ 6 phút).

Phía Indonesia cũng đã gửi đơn kiện trọng tài lên AFC nhưng đã bị bác bỏ.

Phía Indonesia nói gì?

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đã nhận được thông tin về việc BFA gửi lời đề nghị đổi địa điểm thi đấu lên FIFA và AFC. Thành viên Ủy ban Điều hành PSSI, ông Arya Sinulingga thay mặt PSSI trả lời về vấn đề này. Ông Arya nhấn mạnh rằng PSSI sẽ đảm bảo an toàn cho toàn đội Bahrain ở trận đấu diễn ra vào tháng 3.2025.

Trận đấu giữa Bahrain và Indonesia tốn nhiều giấy mực ẢNH: REUTERS

CNN Indonesia dẫn lời ông Arya: "Chúng tôi sẽ viết thư cho AFC để tuyên bố rằng trận đấu sẽ được diễn ra một cách an toàn, công bằng ở Jakarta. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh, sự an toàn, thoải mái cho đội tuyển Bahrain. Phía Bahrain không cần phải lo lắng khi đến Indonesia. Tôi tin rằng công dân Indonesia là những người lịch sự. Đất nước Indonesia luôn thân thiện với mọi du khách. Chúng tôi cũng đã chứng minh được năng lực tổ chức giải đấu khi đăng cai thành công vòng chung kết U.17 thế giới năm 2023".

Dự kiến, trận tái đấu giữa đội tuyển Indonesia và Bahrain sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung Karno ngày 25.3.2025. Đây là sân vận động có sức chứa 78.000 chỗ ngồi. Vì thế, các đối thủ của đội tuyển Indonesia luôn phải đối mặt với âm thanh huyên náo và chịu sức ép tinh thần mỗi khi làm khách tại sân đấu này.