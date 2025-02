Cần nghiêm trị hành vi bạo lực

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ở Q.8) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Lệnh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Được biết, Huy có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 ngày 27.2, Huy cùng bạn gái 32 tuổi (quốc tịch Mỹ) ôm theo một chú chó đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi, chụp ảnh. Cả hai đi bộ vào công viên, đến khu vực gốc cây số 16T thì con chó trên tay cô gái nhảy xuống đất, chạy xung quanh. Lúc này, con chó không có dây dắt, không rọ mõm.

Tưởng Chí Huy bị bắt khẩn cấp sau vụ hành hung trên phố đi bộ Nguyễn Huệ Ảnh: CACC

Thấy vậy, ông N.X.C (58 tuổi) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực công viên tượng đài và phố đi bộ Nguyễn Huệ đến nhắc nhở và có dùng gậy đánh vào đầu con chó. Thấy chó cưng bị đánh, cô gái 32 tuổi phản ứng, mắng và đánh trả nam bảo vệ.

Ông C. đã lấy một cây gậy sắt tại khu vực bồn cây để hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật được gậy sắt, đánh vào đầu ông C. gây thương tích, chảy nhiều máu. Nạn nhân ngã xuống, bất tỉnh và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé nhanh chóng có mặt đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Công an vào cuộc nhanh chóng

Nhiều bạn đọc (BĐ) đồng tình ủng hộ việc công an vào cuộc xử lý nhanh vụ việc. BĐ Tran Thinh nhận xét: "Hoan hô công an đã xử lý nhanh gọn vụ đánh người gây thương tích này. Người dân rất ủng hộ, đồng tình bắt kẻ đánh người để xử lý hình sự cho chừa thói hung hăng, côn đồ". BĐ Dương Mạnh Thường Quân bức xúc: "Anh này chắc cũng là dân xã hội đây? Đánh người bằng tuổi cha tuổi chú mình thì không thể chấp nhận được. Đó là người ta mới nhắc nhở thôi đó, còn ra đường mà va chạm giao thông thì không biết sẽ như thế nào?". BĐ Whoops Whoops thì đề nghị: "Cứ phạt thật nặng vào. Cộng thêm bồi thường cho nạn nhân ở mức cao nhất. Luật phải cứng với loại người như này". BĐ Tieuviemwy cũng cho rằng: "Cần nghiêm trị thì những hành vi bạo lực như thế này mới giảm được".

Bên cạnh đó, BĐ Ly Hoang nêu ý kiến: "Anh này có mấy cái sai. Một là cho chó vào khu vực không được chăn dắt động vật, bao gồm chó và các loại vật nuôi khác. Đã vậy con chó còn không có dây dắt, không rọ mõm. Hai là khi được nhắc nhở đã không chấp hành quy định, mà còn đánh lại người thi hành công vụ, khiến người này bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu. Hành vi đánh người như vậy là không thể chấp nhận được. Công an sẽ làm rõ mọi việc". BĐ Thinh Nguyễn đề nghị: "Những hành vi này thuộc dạng chống người thi hành công vụ. Cần phạt nặng và xử nghiêm bất kể thương tích nặng hay nhẹ vì đây là lỗi cố ý và mang tính sĩ diện, coi thường luật pháp. Nên kèm theo hình thức chụp ảnh đăng rõ nội dung vi phạm để mọi người biết và góp phần giáo dục cũng như ngăn chặn hành vi xấu".

Bao giờ dứt điểm nạn chó thả rông ?

"Nhân vụ thả chó ở khu vực công viên tượng đài và phố đi bộ Nguyễn Huệ này, đề nghị cơ quan chức năng cũng xử lý nghiêm ở các công viên khác nữa, nhiều lắm đấy! Như công viên ở đường Tầm Vu, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) sáng nào cũng có người dắt chó ra công viên để phóng uế bừa bãi. Có nhà còn nuôi cả đàn chó, mỗi khi bọn chúng xông vào công viên chạy, cắn nhau, sủa inh ỏi một góc, ai trông thấy cũng khiếp, cũng ngán ngẩm. Rồi ngoài đường, cảnh chó thả rông chạy lung tung, quá bất an cho người khác vẫn cứ diễn ra. Bao giờ thì xử lý dứt điểm được nạn chó thả rông?", BĐ Minh The đặt vấn đề.

Cùng ý kiến, BĐ Hai Long nhận xét: "Có những chuyện chúng ta làm rất tốt, ví dụ như chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chuyện phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông, hay mới đây là chuyện tăng mức phạt xe leo lề, vượt đèn đỏ… Mọi người đều ủng hộ. Nhưng chuyện cái lề đường bị lấn chiếm để buôn bán, đẩy người đi bộ xuống lòng đường; hay chuyện chó thả rông… báo chí nói hoài, dư luận quá bức xúc, mà không xử lý dứt điểm được. Vì sao?".

"Luật đã có, quy định đã có, tuyên truyền cũng nhiều, chúng ta cũng đã từng "ra quân" nhiều lần nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ như cũ, như bắt cóc bỏ đĩa. Lý do là gì? Nếu chúng ta kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc, giám sát thường xuyên thì ai dám vi phạm? Đề nghị phường xã nào còn tồn tại chuyện chó thả rông, lấn chiếm vỉa hè… thì lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm. Không lý gì lại "chịu thua" hai chuyện đó?", BĐ Hoai ý kiến.