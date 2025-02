TP.HCM: Bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ bị người dắt chó đánh trọng thương

Trưa 27.2, Công an P.Bến Nghé (Q.1) đang lấy lời khai T.C.H (26 tuổi, ở Q.8) để làm rõ vụ đánh một nam bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trọng thương. Nạn nhân trong vụ việc là ông N.X.C (58 tuổi), nhân viên bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) bị đánh trọng thương vì nhắc nhở khách dắt chó vào phố đi bộ ẢNH: C.T.V

Quy định không được dắt chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông C. làm nhiệm vụ tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thì phát hiện H. dừng, đậu xe máy trên đường Nguyễn Huệ. H. cùng một cô gái vào công viên, thả chó chạy rong trong khu vực phố đi bộ, chụp ảnh. Chú chó không được rọ mõm, không có dây dẫn.

Nam bảo vệ tiến tới giải thích quy định không được dắt chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ và yêu cầu cặp đôi mang chó ra khỏi khu vực nhưng cặp đôi không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi nhau, xô xát. Lúc này, H. dùng một cây gậy đánh mạnh vào đầu nam bảo vệ gây thương tích, chảy nhiều máu, bất tỉnh.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc đã vào can ngăn, sơ cứu và hỗ trợ đưa nam bảo vệ đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé nhanh chóng có mặt đưa nam thanh niên về trụ sở lấy lời khai. Công an thu giữ hung khí, trích xuất camera an ninh.

Hiện công an đang khẩn trương làm rõ vụ vụ nam bảo vệ bị đánh trọng thương.