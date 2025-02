Bắt khẩn cấp người dắt chó đánh trọng thương bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ông C. đã lấy một cây gậy sắt tại khu vực bồn cây để hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật được gậy sắt, đánh vào đầu của ông C. gây thương tích, chảy nhiều máu, nạn nhân ngã và bất tỉnh tại hiện trường. Người dân hỗ trợ đưa ông C. đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé nhanh chóng có mặt đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ.





Công an Q.1 (TP.HCM) bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh trọng thương bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: CTV

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.