Thời sự

Nhóm người lạ mặt chặn đường hành hung tài xế

Hữu Tú
Hữu Tú
12/08/2025 18:51 GMT+7

Một tài xế xe dịch vụ ở Đắk Lắk nhập viện với nhiều thương tích sau khi bị nhóm người lạ mặt đi ô tô chặn đầu xe, hành hung.

Ngày 12.8, anh T.T.S (29 tuổi, trú tại Đắk Lắk), cho biết đã trình báo đến Công an xã Đắk Liêng, Đắk Lắk (thuộc H.Lắk, Đắk Lắk cũ) về việc bị nhóm người lạ mặt chặn đường, hành hung.

Tài xế nhập viện sau khi bị nhóm người lạ mặt chặn đường hành hung- Ảnh 1.

Nhóm người lạ mặt chặn đầu xe, hành hung tài xế ở Đắk Lắk

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh S. cho biết, trưa 17.7, có ba người khách liên hệ, đặt xe để di chuyển từ Buôn Ma Thuột về xã Đắk Phơi (thuộc H.Lắk, Đắk Lắk cũ). Sau khi đón khách, anh S. di chuyển khoảng 15 km thì có người lạ gọi điện, yêu cầu anh trả ba người khách trên xe xuống, nếu không sẽ "biết tay".

Tuy nhiên, anh S. nghĩ sự việc bình thường nên tiếp tục chở khách về đến địa điểm đặt xe.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày (17.7), sau khi trả khách, anh S. lái xe về Buôn Ma Thuột. Khi qua địa phận xã Đắk Liêng, anh S. bị một xe ô tô chở theo bốn người di chuyển ở hướng ngược lại chặn đầu xe, ép phải dừng lại.

Sau đó, anh S. bị hai người mở cửa xe hành hung, đánh đấm liên tục. Do hoảng loạn, anh S. chỉ biết ôm đầu, che mặt. Một lúc sau, hai người khác cùng đi trên ô tô tiếp tục tiến đến đánh anh S.

Khi có người đi đường tới can ngăn, nhóm bốn người nói trên mới rời đi. Theo clip được camera hành trình ghi lại, anh S. bị hai người lên xe rồi liên tục đánh vào vùng mặt.

Theo giấy ra viện của anh S. cung cấp, bác sĩ chẩn đoán anh S. bị chấn thương đầu mặt, thủng nhĩ phải, chấn thương phần mềm vai phải…

Anh S. cho biết hiện Công an xã Đắk Liêng đã lấy lời khai của anh và đang xử lý vụ việc.

