Đắk Lắk: Bắt đối tượng đột nhập homestay trộm tài sản của du khách

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Huy (37 tuổi, trú tại P.Thành Nhất, Đắk Lắk, thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ). Huy nhiều lần đột nhập homestay trộm tài sản của du khách; có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Bắt đối tượng nhiều lần đột nhập homestay trộm tài sản của du khách ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, ngày 24.7, Huy đột nhập các phòng của một homestay trên địa bàn P.Buôn Ma Thuột (thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) trộm cắp nhiều điện thoại di động và 1 chiếc máy tính xách tay của khách du lịch.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6.8, Huy tiếp tục đột nhập homestay nói trên, trộm cắp 1 chiếc điện thoại và 1 đồng hồ đeo tay.

Rạng sáng 6.8, Huy tiếp tục quay lại homestay này để trộm tài sản thì bị người dân phát hiện, hô hoán nên bỏ chạy.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt được Huy.