Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Bắt đối tượng đột nhập homestay trộm tài sản của du khách

Hữu Tú
Hữu Tú
10/08/2025 18:16 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp đối tượng nhiều lần đột nhập homestay trộm tài sản của du khách.

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Huy (37 tuổi, trú tại P.Thành Nhất, Đắk Lắk, thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ). Huy nhiều lần đột nhập homestay trộm tài sản của du khách; có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng đột nhập homestay trộm tài sản của du khách- Ảnh 1.

Bắt đối tượng nhiều lần đột nhập homestay trộm tài sản của du khách

ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, ngày 24.7, Huy đột nhập các phòng của một homestay trên địa bàn P.Buôn Ma Thuột (thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) trộm cắp nhiều điện thoại di động và 1 chiếc máy tính xách tay của khách du lịch.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6.8, Huy tiếp tục đột nhập homestay nói trên, trộm cắp 1 chiếc điện thoại và 1 đồng hồ đeo tay.

Rạng sáng 6.8, Huy tiếp tục quay lại homestay này để trộm tài sản thì bị người dân phát hiện, hô hoán nên bỏ chạy.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt được Huy.

Tin liên quan

Bắt nhanh nghi phạm vụ trộm tài sản trị giá 3 tỉ đồng ở Cần Thơ

Bắt nhanh nghi phạm vụ trộm tài sản trị giá 3 tỉ đồng ở Cần Thơ

Đạt thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, công an thu giữ 1,425 tỉ đồng; 5 nhẫn trơn màu vàng; 2 nhẫn kiểu màu vàng cùng các tang vật có liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

trộm tài sản bắt khẩn cấp du khách Đắk Lắk Homestay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận