Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Quản lý một trang mạng bị người lạ tạt mắm tôm vào nhà

Hữu Tú
Hữu Tú
10/08/2025 12:50 GMT+7

Quản lý trang mạng 'Hóng biến 47' ở Đắk Lắk vừa trình báo công an về việc gia đình bị người lạ tạt mắm tôm, bôi chất bẩn vào cửa nhà.

Ngày 10.8, thông tin từ Công an P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin một gia đình trên địa bàn phường bị người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà.

Sáng cùng ngày, chị L.N.H.S (quản lý trang mạng "Hóng biến 47", ở P.Buôn Ma Thuột) cho biết, gia đình đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị xác minh, xử lý người tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà chị.

Quản lý trang mạng Hóng biến 47 bị người lạ tạt mắm tôm vào nhà- Ảnh 1.

Người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà người quản lý trang mạng "Hóng biến 47"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chị S., vài hôm trước, chị có đứng xem một vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn. Tại thời điểm này, có người lạ nghĩ chị S. quay clip nên đã tiếp cận, đe dọa. Mặc dù chị S. đã giải thích chỉ xem, không quay video nhưng vẫn bị người lạ chụp hình và biển số xe kèm theo lời đe dọa sẽ tìm tới nhà.

Khoảng 3 giờ 40 ngày 10.8, gia đình chị S. đang ngủ thì nghe mùi hôi thối xộc vào nhà kèm theo tiếng động lạ.

Lúc này, chị S. mở camera an ninh kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông mặc áo đen tạt mắm tôm và bôi dầu nhớt lên cửa nhà.

Vụ việc khiến cả gia đình chị S. rất bất an, lo lắng nên đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Được biết, chị S. hiện là người quản lý trang mạng xã hội "Hóng biến 47".

Tin liên quan

TP.HCM: Công an Q.3 bắt kẻ đập kính, tạt mắm tôm vào nhà dân

TP.HCM: Công an Q.3 bắt kẻ đập kính, tạt mắm tôm vào nhà dân

Căn nhà trên địa bàn Q.3 (TP.HCM) bất ngờ bị một nam thanh niên đập phá, tạt mắm tôm pha nước sơn đỏ.

Khám phá thêm chủ đề

tạt mắm tôm Buôn Ma Thuột Đắk Lắk tạt chất bẩn đe dọa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận