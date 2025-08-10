Đắk Lắk: Quản lý một trang mạng bị người lạ tạt mắm tôm vào nhà

Ngày 10.8, thông tin từ Công an P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin một gia đình trên địa bàn phường bị người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà.

Sáng cùng ngày, chị L.N.H.S (quản lý trang mạng "Hóng biến 47", ở P.Buôn Ma Thuột) cho biết, gia đình đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị xác minh, xử lý người tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà chị.

Người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà người quản lý trang mạng "Hóng biến 47" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chị S., vài hôm trước, chị có đứng xem một vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn. Tại thời điểm này, có người lạ nghĩ chị S. quay clip nên đã tiếp cận, đe dọa. Mặc dù chị S. đã giải thích chỉ xem, không quay video nhưng vẫn bị người lạ chụp hình và biển số xe kèm theo lời đe dọa sẽ tìm tới nhà.

Khoảng 3 giờ 40 ngày 10.8, gia đình chị S. đang ngủ thì nghe mùi hôi thối xộc vào nhà kèm theo tiếng động lạ.

Lúc này, chị S. mở camera an ninh kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông mặc áo đen tạt mắm tôm và bôi dầu nhớt lên cửa nhà.

Vụ việc khiến cả gia đình chị S. rất bất an, lo lắng nên đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Được biết, chị S. hiện là người quản lý trang mạng xã hội "Hóng biến 47".